V prvih treh meseca Mercator ustvaril za 1,1 mio evrov čistega dobička

Prihodki od prodaje Skupine Mercator so se v prvih treh mesecih leta 2020 povečali za 10,8 odstotka glede na enako obdobje preteklega leta in so znašali dobrih 530 milijonov evrov. Skupina Mercator je v tem obdobju beležila za 14,1 odstotka višje prihodke od prodaje v dejavnosti trgovine na drobno in 11,1 odstotka rast normalizirane EBITDA. Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., kot največja družba v Skupini Mercator, pa je v primerjavi z enakim obdobjem lani beležila rast prihodkov od prodaje v višini 10,3 odstotka in rast prihodkov od prodaje v dejavnosti trgovine na drobno v višini 14,8 odstotka. Skupina Mercator je obdobje prvih treh mesecev zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 1,1 milijona evrov, kar je za 4,8 milijonov evrov več glede na enako obdobje preteklega leta. Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., je v prvih treh mesecih leta 2020 beležila povečanje čistega dobička za kar 36,0 odstotkov oz. 1,8 milijona evrov glede na enako obdobje preteklega leta.

Čizmić je ob objavi poslovnih rezultatov zapisal, da so pozitivni trendi poslovanja, tako na ravni prihodkov kot dobička, rezultat uspešnega izvajanja poslovne strategije diferenciacije in vseh 125 iniciativ operativnega načrta za učinkovito poslovanje na vseh trgih delovanja skupine.

"Že v začetku poslovnega leta 2020 smo lahko določili močan pozitiven trend poslovne uspešnosti in dobičkonosnosti. Samo pravočasna in odgovorna priprava na spremenjene razmere v času razglasitve epidemije pa je skupini omogočila nadaljevanje pozitivnih trendov poslovanja," je dejal.

Mercator je po njegovih besedah danes konkurenčno podjetje, vpeto v lokalno ponudbo, kar prepoznavajo tudi kupci in dokazujejo rasti tržnih deležev na vseh trgih poslovanja.