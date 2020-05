V Revozu bodo brez dela ostali le agencijski delavci

V Revozu so povedali, da bodo pri odpuščanju uporabili t. i. mehke ukrepe, med drugim v obliki odpovedi agencijskim delavcem in predčasnega upokojevanja. Odpuščeni maja in junija bodo imeli po Pungaršičevih besedah pri poznejšem morebitnem vnovičnem zaposlovanju prednost.

Kot je povedal Revozov sindikalist Slavko Pungeršič , bodo sodelovanje z delom agencijskih delavcev prekinili konec maja, s preostalim presežkom delavcev pa konec junija. Šlo naj bi za od 400 do 450 začasno zaposlenih. Končno število delavcev, s katerimi bodo prekinili sodelovanje, bo sicer odvisno od morebitne fluktuacije delavcev iz BiH, ki bi ob manjšem zaslužku v dnevni proizvodnji in odprtju severne meje Revoz lahko zapustili, je dodal.

V sodelovanju z agencijami in zavodom za zaposlovanje bodo v Revozu, ki ima približno 3150 zaposlenih, za vse delavce, ki bodo prekinili delo, organizirali posvetovalna srečanja, so še dodali.

Po Revozovih podatkih brez polovične nočne izmene trenutno dnevno izdelajo 630 vozil oz. približno 150 manj, kot so jih v dveh izmenah in pol. To dnevno proizvodnjo bodo ohranili, so zagotovili. Potrdili so tudi, da se Revozovi oz. Renaultovi načrti, po katerih bodo predvidoma v prihodnjih mesecih začeli izdelovati električni twingo, niso spremenili.

Ohranili so proizvodnjo vseh treh avtomobilskih modelov, ki so jih izdelovali pred epidemijo novega koronavirusa. Tako še naprej proizvajajo peto generacijo clia, twingo in električni smart forfour.

Odločitev, da polovične nočne izmene za zdaj ne bodo zagnali, so po navedbah družbe sprejeli zaradi negotovih razmer na svetovnem avtomobilskem trgu, ki so posledica epidemije covida-19, in doslej zbranih informacij o padcu naročil na globalni ravni.

Revoz je zaradi epidemije sredi marca za šest tednov zaustavil proizvodnjo. V dveh izmenah so v Novem mestu znova začeli delati v začetku maja, za 12. maj pa napovedali še zagon polovične nočne izmene, vendar se to ni zgodilo.