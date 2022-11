V Revozu prihodnje leto pričakujejo proizvodnjo v letošnjem obsegu

Na Revozovi proizvodni liniji sicer izdelujejo tri avtomobilske modele: twingo ICE s termičnim motorjem, twingo EV in clio 5. Odločitev o tem, kaj bodo proizvajali po izteku proizvodnje teh modelov, še ni bila sprejeta, pa tudi ne o tem, kdaj bo konec proizvodnje posameznih modelov, ki so trenutno v proizvodnji, so povedali v Revozu. Sprememba organizacije proizvodnje v eni izmeni prihodnje leto ni predvidena, proizvodne količine pa naj bi bile prihodnje leto podobne letošnjim, so dodali.

V Revozu so se sicer letos, predvsem v prvi polovici leta, srečevali s težavo pri oskrbi z elektronskimi deli, ki jih vgrajujejo v vozila. Proizvodnjo so bili primorani zaradi tega zaustaviti za skupaj več kot 40 dni. Po poletnem kolektivnem dopustu so se razmere na tem področju nekoliko izboljšale, a jih še vedno spremljajo po t. i. kriznem režimu, kar pomeni, da so določeni izpadi proizvodnje še vedno možni, so opozorili.

Po podatkih družbe so do marca letos odpustili približno 350 proizvodnih delavcev. Revoz, ki je imel konec februarja zaposlenih skupaj približno 2100 ljudi, ima po zadnjih podatkih zdaj 1500 zaposlenih. Med Revozovimi delavci je bilo sicer ob omenjenem dogajanju in prekinitvah proizvodnje zaradi pomanjkanja sestavnih delov letos zaznati precej ugibanj in negotovosti glede prihodnosti tovarne. Ali je negotovosti konec, v Revozu niso želeli oceniti. Sporočili so le, da je skupina Renault Group pred dnevi predstavila nov korak strategije Renaulution.