V rezervoarjih Boeingov 737 Max našli potencialno nevarne tujke

Zdaj so med opravljanjem vzdrževalnih del v več rezervoarjih našli še potencialno nevarne tujke. Boeing je moral zaradi tega odkritja uvesti obsežno notranjo preiskavo in sprožiti takojšnje ukrepe za odpravo težav, so sporočili iz podjetja. Zaradi zapleta je ustavil dobavo letal in začasno tudi proizvodnjo. Za kakšne tujke gre, ni jasno, ameriški Bloomberg News pa navaja, da bi lahko v rezervoarjih našli orodje ali krpe, ki bi jih lahko pozabili delavci. Pregledati morajo 400 letal, ne glede na zadnji zaplet pa pričakujejo, da bodo letala znova v zraku sredi letošnjega leta.

Spomnimo, oktobra 2018 je najprej strmoglavil 737 max indonezijske letalske družbe Lion Air, marca lani pa je sledilo še strmoglavljenjeistega tipa letala letalske družbe Ethiopian Airlines. Nesreči sta terjali več kot 300 smrtnih žrtev, letala 737 Max pa so po drugi nesreči prizemljili po vsem svetu.