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Gospodarstvo

V Romuniji aretiran Hudohmet v lisicah

Bukarešta, 10. 10. 2026 12.21 pred 42 minutami 2 min branja 48

Avtor:
Ne.M.
Gregor Hudohmet

Direktor družbe Gen-I Sonce Gregor Hudohmet, ki ga je pred dvema tednoma v priporu pridržalo sodišče v Bukarešti zaradi obtožb o jemanju podkupnine, ostaja za zapahi.

Gen-I Sonce
Gen-I Sonce
FOTO: Bobo

Enako velja za direktorja podjetja v Romuniji, ki je osumljen sodelovanja pri kaznivem dejanju, poroča romunski medij ProTV. Sodniki pritožbenega sodišča v Bukarešti so namreč zavrnili pritožbi obeh osumljencev.

Gregor Hudohmet, tesen sodelavec oziroma zaveznik nekdanjega slovenskega premierja Roberta Goloba, je osumljen, da je od podjetja, ki za enega največjih slovenskih energetskih velikanov v kraju Gheorgheni gradi obsežen sistem baterij za shranjevanje električne energije, zahteval 450.000 evrov podkupnine ter pripadajoči DDV, še navajajo na portalu.

Gregor Hudohmet
Gregor Hudohmet
FOTO: Stirileprotv.ro
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Sodnik, ki je za oba osumljenca odredil pripor, je zapisal, da obstaja sum, da je direktor podjetja v Romuniji Cristian Dragomir izvajal določene pritiske. Potem ko je podjetje, od katerega naj bi zahtevali podkupnino, zadevo prijavilo oblastem, so tožilci DNA (romunsko protikorupcijsko tožilstvo) spremljali pogovore med slovenskim strokovnjakom in njegovim romunskim domnevnim pomagačem.

Po navedbah preiskovalcev naj bi Hudohmet sprejemal ukrepe, da ga ne bi odkrili. Na enem od srečanj naj bi svoje zahteve zapisal na tablico in navedel, da želi dva odstotka vrednosti pogodbe. Njegov domnevni pomagač je med pridržanjem odstopil z mesta direktorja dobaviteljskega podjetja.

Njegov položaj pa naj bi dodatno zapletel nov sum tožilcev, da je od drugega podjetja prejel skoraj 1,4 milijona romunskih lejev (približno 262.000 evrov).

Odvetniki obeh osumljencev obtožb in odločitve pritožbenega sodišča v Bukarešti niso želeli komentirati.

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KOMENTARJI48

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Tomaž Hacin
10. 10. 2026 13.16
Pravilno in tam naj kar ostane.
Odgovori
0 0
Dr Dre
10. 10. 2026 13.14
Stavim, da je nedolžen, če mu sodi sodišče v 🇸🇮🇸🇮🇸🇮
Odgovori
0 0
Castrum
10. 10. 2026 13.14
Mogoče pa tale Hudohmet ve, kdo je ukradel identiteto našemu Robertu?....sam razmišljam...
Odgovori
0 0
ares2
10. 10. 2026 13.14
Kje si sedaj @Mio56 , ki si nabijal, da je že doma. Dosti vas mu je nasedlo in jaz minuse. Nič zato zato. Ne nasedajte temu uporabniku.@Nio56. Pa lep dan še naprej.
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0 0
tina se je kur bala
10. 10. 2026 13.14
Tale druzbena ureditev ni idealna, je pa neprimerno boljsa kot socializem. Aka, kradejo lahko samo nasi.
Odgovori
0 0
kinimod
10. 10. 2026 13.13
Samo povem Na Gobovo poroko , je prinesel kovček z 235.000 ,00 Eur. Kot darilo
Odgovori
0 0
patogen
10. 10. 2026 13.16
Nevesta je bila zagotovo vesela darila.
Odgovori
0 0
patogen
10. 10. 2026 13.12
Da se Slovenija izogne takšnim prizorom je treba zavrniti zakon, ki ga predlaga desnica. Z neko obrnjeno logiko, na katero računa levičar. Ni takšnih prizorov torej ni kriminala in korupcije.
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-2
0 2
Volodimir Z.
10. 10. 2026 13.10
Slovenci kradete samo na golemo.
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-1
0 1
tina se je kur bala
10. 10. 2026 13.08
Zanimivi komentarji levnuhov. Ob vsaki obrambi omenjajo desnico, kako so hujsi. Niti kancka samokritike. Posipanje s pepelom, kar bi bilo edino smiselno, jim ne pade na pamet. Da se nikoli ne vrne cas tistega enoumja. Vas pa grize, a ne.
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+6
6 0
Bolfenk2
10. 10. 2026 13.07
Imam občutek, da si je Golob luksuzni zapor v Dobrunjah zgradil predvsem za sebe in za prijatelje.
Odgovori
+6
6 0
dron
10. 10. 2026 13.07
Če bi imela prverantska vlada samo en dokaz bi bil dr.Golob že davno v priporu, a še preiskovalne komisije niste sposobni ustanovit, čeprav imate večino😂😜🐑
Odgovori
-6
0 6
Castrum
10. 10. 2026 13.11
A vlada sodi oz. obsodi? A nimamo sodišč?...Madona, ma kakšne blefate!
Odgovori
+3
3 0
dron
10. 10. 2026 13.14
Glih tvoj šef uposteva sodišča😜🐑🤣
Odgovori
0 0
Pig Brother
10. 10. 2026 13.05
v Sloveniji pa podobni kalibri takoj na prostosti...neverjetno.
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+8
8 0
JApajaDAja
10. 10. 2026 13.05
zagotovo mu to ni bil prvi "podvig"...ali so to navodila ali ustaljena praksa..."naj inštitucije delajo in naredijo svoje""....bi rekli
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+6
6 0
Deep1
10. 10. 2026 13.04
Še kar zelen proti Janševcu in Snežiču!
Odgovori
-2
2 4
Galaktik111
10. 10. 2026 13.04
Potem pa naj levnuhi rečejo, da oni pa niso lopovi.
Odgovori
+5
5 0
Bolfenk2
10. 10. 2026 13.03
Golobov prijatelj. Tudi Golob bo kmalu v lisicah, samo jutri moramo voliti ZA, da dobi preiskovalna komisija pooblastila. Vse korumpirance med politiki v zapor.
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+3
6 3
biggie33
10. 10. 2026 13.01
Plovi, plovi, plovi mala barka..
Odgovori
+4
6 2
Pajki
10. 10. 2026 12.59
Lahko kandidira za ljubljanskega župana. Iskušnje ima prave.
Odgovori
+6
8 2
Veščec
10. 10. 2026 13.04
Zdej, mau bl težko.Ode baka s kolačima,pa to
Odgovori
+2
2 0
imunal
10. 10. 2026 12.57
A pri podkupnini zahtevas se DDV? Ker kaj, prijavis davkariji podkupnino da pol davek placas, al kako? 😀
Odgovori
+4
7 3
10. 10. 2026 13.06
Ah ste eni? Ni zahteval kuverte, ampak plačilo na drugo firmo in da nebi od 2% kaj falilo za šefa v Sloveniji, je zahteval še plačilo rumunskega ddv. Niso G-inovci od včeraj, to so že prekaljene barabe.
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+2
2 0
Martinović
10. 10. 2026 13.06
Podkupnina je v obliki provizije na svetovalno firmo. Storitvo so, kot dobro pozna Zidar Klemenčičeva, obdavčene z DDV (enako kot proivodi).
Odgovori
+1
1 0
Plešemo
10. 10. 2026 12.57
Pa sej to je lutka od goloba upam da spregovori...
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+5
7 2
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