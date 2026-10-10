V Romuniji aretiran Hudohmet v lisicah

Gregor Hudohmet, tesen sodelavec oziroma zaveznik nekdanjega slovenskega premierja Roberta Goloba, je osumljen, da je od podjetja, ki za enega največjih slovenskih energetskih velikanov v kraju Gheorgheni gradi obsežen sistem baterij za shranjevanje električne energije, zahteval 450.000 evrov podkupnine ter pripadajoči DDV, še navajajo na portalu.

Enako velja za direktorja podjetja v Romuniji, ki je osumljen sodelovanja pri kaznivem dejanju, poroča romunski medij ProTV. Sodniki pritožbenega sodišča v Bukarešti so namreč zavrnili pritožbi obeh osumljencev.

Sodnik, ki je za oba osumljenca odredil pripor, je zapisal, da obstaja sum, da je direktor podjetja v Romuniji Cristian Dragomir izvajal določene pritiske. Potem ko je podjetje, od katerega naj bi zahtevali podkupnino, zadevo prijavilo oblastem, so tožilci DNA (romunsko protikorupcijsko tožilstvo) spremljali pogovore med slovenskim strokovnjakom in njegovim romunskim domnevnim pomagačem.

Po navedbah preiskovalcev naj bi Hudohmet sprejemal ukrepe, da ga ne bi odkrili. Na enem od srečanj naj bi svoje zahteve zapisal na tablico in navedel, da želi dva odstotka vrednosti pogodbe. Njegov domnevni pomagač je med pridržanjem odstopil z mesta direktorja dobaviteljskega podjetja.

Njegov položaj pa naj bi dodatno zapletel nov sum tožilcev, da je od drugega podjetja prejel skoraj 1,4 milijona romunskih lejev (približno 262.000 evrov).

Odvetniki obeh osumljencev obtožb in odločitve pritožbenega sodišča v Bukarešti niso želeli komentirati.