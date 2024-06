V rudarski stan sprejeli 34 novincev

Doslej so v Premogovniku Velenje, ki je edini še delujoči premogovnik v Sloveniji, v rudarski stan sprejeli že 3936 novincev, dijakov rudarske, strojne in elektrosmeri, v zadnjih letih pa tudi inženirje rudarstva in geotehnologije, so navedli.

V družbi so ob tem izpostavili, da se je v skoraj 150-letni zgodovini Premogovnika Velenje nabralo nešteto zgodb, povezanih s premogovništvom, o povezovanju in sodelovanju z dolino, zgrajeno na premogu. Generalni direktor Marko Mavec je v nagovoru pred praznikom izpostavil, da je bil Premogovnik Velenje v vsej svoji zgodovini motor in gonilo gospodarskega in družbenega razvoja.

Mavec je opozoril tudi na intenzivne spremembe, ki se zadnja leta dogajajo v energetiki. Po njegovih besedah je prehod v ogljično nevtralno družbo nujen, kar pa ne pomeni, da bodo v prihodnje znanje in vrednote skoraj 150-letne tradicije rudarjenja izginile.

"Po koncu odkopavanja premoga bo potrebno še 10, 20 let, da zapremo jamske prostore, treba bo tudi dokončno sanirati površine nad premogom in infrastrukturi najti nov namen. Pred nami je izziv, da namesto premoga razvijemo nove storitve, nove proizvode, kar bo omogočilo, da 2000 delovnih mest ostane tukaj," je poudaril Mavec in dodal, da je zato že zdaj potreben pristop k prestrukturiranju.

Pri tem, tako Mavec, računajo tudi na pomoč države, predvsem, da bo opuščanje premoga teklo skladno z načeli in zavezami pravičnega prehoda ter da bo država odigrala potrebno vlogo pri nadaljnjem razvoju Šaleške doline tudi po izstopu Slovenije iz premoga.

Rudarji svoj praznik praznujejo 3. julija v spomin na petdnevno gladovno stavko, ki so jo 3. julija 1934 začeli rudarji zasavskih revirjev.