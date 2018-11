V Šentjurju dobili novo veterinarsko bolnico

Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah je v letu 2016 z željo, da nadaljuje s ponudbo veterinarskih storitev v šentjurski občini, prevzela Veterinarsko bolnico Šentjur, ki je bila v stečaju. Za to je pridobila tudi koncesijo. Leta 2018 so v ta namen izgradili sodobne prostore, ki so drugačni od klasičnih veterinarskih ambulant. Odlikujejo jih ločeni ambulanti, ločeni čakalnici ter ločena bolnišnična soba za mačke in pse ter sodobna oprema. Kot novost je trgovina s hrano, pripomočki in oprema za živali, ki je trenutno največja na Kozjanskem.

Danes je v Šentjurju potekala slavnostna otvoritev teh prostorov, ki se je je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

V soboto, 24. novembra, bodo pripravili tudi dan odprtih vrat, na katerem se bo dogajalo veliko zanimivih stvari. Poleg ogledov prostorov, bodo obiskovalcem nudili brezplačne preventivne preglede živali in svetovanja. Pripravili bodo zanimiv spremljajoči program, možnost vožnje s kočijo ter jezdenja ponija, obiskovalci si bodo lahko ogledali razstavo mačk, demonstracijo učenja pasjih trikov, predstavil pa se bo tudi pasji frizer.