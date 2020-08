'Mladi so bili med prvimi, ki so jih odpustili'

V Sindikatu Mladi plus so pred mednarodnim dnevom mladih opozorili na problem brezposelnosti in prekarnosti mladih. Oba pojava sta po besedah predsednice sindikata močno prepletena, v praksi pa mlade potiskata v socialno izključenost, ogrožata njihovo zdravje, krepita njihovo ekonomsko odvisnost in jim ovirata razvoj lastnih potencialov.

Predsednica Sindikata Mladi plus Tea Jarc je na današnji novinarski konferenci postregla s podatkom, da v Sloveniji živi nekaj več kot 310.000 oseb, starih od 15 do 29 let. Junija letos je bilo v evidenci zavoda za zaposlovanje prijavljenih 18.077 mladih brezposelnih, kar predstavlja 19,9 odstotka vseh brezposelnih v državi. Brezposelnost se je po njenih besedah letos povečala med vsemi starostnimi skupinami, vendar precej drastično prav med mladimi. Aprila, ko so se začele kazati posledice ukrepov zaradi epidemije covida-19, je brez zaposlitve ostalo 1810 mladih, ki so delali po pogodbi o zaposlitvi za določen čas, kar pa je kar 112,4 odstotka več kot aprila lani, je navedla. Poudarila je, da je prav iztek pogodbe za zaposlitev za določen čas že leta glavni razlog prijave mladih v evidenco brezposelnih.

icon-expand Zaradi epidemije je aprila brez zaposlitve ostalo 1810 mladih FOTO: iStock

"Tudi v tokratni krizi se je pokazalo, da so bili mladi, tako v Sloveniji kot tudi širše po Evropi, med prvimi, ki so jih odpustili, jim prekinili začasne oblike dela ali sodelovanje. Tudi ob vladnih ukrepih za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu jih veliko ni dobilo ustrezne finančne pomoči," je dejala Jarčeva. Mladi, ki so večinoma podvrženi negotovim oblikam dela, po njenih besedah tako ostajajo prve žrtve vsake krize. V starostni skupini od 15 do 29 let je junija letos nadomestilo za brezposelnost prejelo 18,6 odstotka oseb, med vsemi brezposelnimi pa je bilo do nadomestila upravičenih 31,6 odstotka oseb. Nizek delež mladih prejemnikov nadomestila je pripisala dejstvu, da mladi kljub ugodnejšim pogojem za pridobitev nadomestila do njega zaradi kratke dobe opravljanja dela niso upravičeni ali pa so iskalci prve zaposlitve. "Zaskrbljujoče je, da se lahko v luči bližajoče se gospodarske krize velik del kratkotrajno brezposelnih prelevi v dolgotrajno brezposelne, saj gre za velik priliv, medtem ko hkrati ni odliva proti novim zaposlitvam. Povprečno trajanje brezposelnosti mladih je trenutno 9,7 meseca in se bliža meji dolgotrajne brezposelnosti," je dodala Jarčeva.