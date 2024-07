V skladu za obnovo se je do konca junija nabralo dobrih 88 milijonov evrov

Do 30. junija je bilo v ta sklad skupno izločenih 88,4 milijona evrov, in sicer 10,8 milijona evrov iz naslova donacij, 0,2 milijona evrov iz naslova solidarnostne sobote in prispevka ter 77,3 milijona evrov iz naslova začasne višje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb, so za STA pojasnili na ministrstvu za finance.

Ti začasni prihodki v sklad bodo v prihodnje odvisni tudi od gospodarskih gibanj in dobičkonosnosti pri poslovanju podjetij. "Trenutno so ocenjeni na 1,6 milijarde evrov v petih letih," dodajajo na ministrstvu.

Vlada je ob ustanovitvi sklada določila tri začasne namenske vire. Prihodki davka na bilančno vsoto bank bodo predvidoma znašali 450 milijonov evrov, prve dohodke iz tega naslova v sklad pa pričakujejo v letu 2025. Prihodki iz naslova začasnega dviga davka od dohodkov pravnih oseb z 19 na 22 odstotkov naj bi znašali 975 milijonov evrov, prilive iz čistega dobička Slovenskega državnega holdinga pa na ministrstvu ocenjujejo na okoli 260 milijonov evrov.