V Sloveniji 8,2-odstotna gospodarska rast v drugem četrtletju

Gospodarska rast se je v drugem četrtletju sicer nekoliko upočasnila. V prvem četrtletju je Slovenija namreč po zadnjih podatkih Statističnega urada RS (Surs) zabeležila 9,6-odstotno gospodarsko rast.

Kot so danes sporočili predstavniki Sursa, se je domača potrošnja v drugem četrtletju glede na enako obdobje lani povečala za osem odstotkov. Največ je k rasti prispevala potrošnja gospodinjstev, ki se je okrepila za 10,6 odstotka. Povečale so se tudi investicije v osnovna sredstva, in sicer za 6,4 odstotka, in v zaloge. Slednje so k rasti bruto domačega proizvoda (BDP) prispevale 1,1 odstotne točke.