V Sloveniji inflacija junija z 10,8 odstotka precej nad povprečjem območja evra

Kot so spomnili evropski statistiki, je bila junija lani letna inflacija v območju evra pri 1,9 odstotka, v celotni EU pa pri 2,2 odstotka. V Sloveniji je znašala 1,7 odstotka.

Najnižje letne rasti cen življenjskih potrebščin so imeli minuli mesec na Malti (6,1 odstotka) in na Finskem (8,1 odstotka), najvišje pa v Estoniji (22 odstotkov), v Litvi (20,5 odstotka) in v Latviji (19,2 odstotka).

Letna inflacija je junija glede na maj upadla v dveh državah, v Nemčiji (– 0,5 odstotne točke na 8,2 odstotka) in na Nizozemskem (– 0,3 odstotne točke na 9,9 odstotka), porasla pa v 25.

Junija so k rasti cen vnovič največ prispevale cene energije (+ 4,19 odstotne točke), sledile so cene hrane, alkohola in tobaka (+ 1,88 odstotne točke), cene storitev (+ 1,42 odstotne točke) in cene neenergetskih industrijskih dobrin (+ 1,15 odstotne točke).

Na mesečni ravni je bila inflacija junija v evrskih državah v povprečju 0,8-odstotna, v EU pa 0,9-odstotna. V Sloveniji je bila 2,3-odstotna.