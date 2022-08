V Sloveniji kmalu največji požarni laboratorij v regiji

Gradnja laboratorija, ki bo na skoraj 3500 kvadratnih metrih površine zavodu zagotavljal zmogljivosti za testiranje požarne odpornosti proizvodov slovenske in tuje industrije, se je začela spomladi 2020. Objekt ima dve veliki peči, pripadajočo čistilno napravo in ostalo sodobno opremo za testiranje preizkušancev od mikro nivoja do velikosti štiri krat osem metrov.

Investicija je skupaj z nakupom opreme znašala skoraj 11 milijonov evrov, so sporočili iz ZAG. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je k znesku prispevalo dva milijona evrov, za preizkuševalno opremo pa je bilo prek projekta InnoRenew namenjenih 2,8 milijona evrov kohezijskih sredstev.

Slovesno bodo laboratorij odprli v 2. septembra

Novi objekt bo tudi sedež nedavno ustanovljenega oddelka za raziskave požarno varnega in trajnostno grajenega okolja, ki je rezultat projekta Frissbe iz EU programa Obzorja 2020. Gre za enega od zgolj štirih EraChair projektov, ki jih je do zdaj dobila Slovenija. Poglavitni cilji tega oddelka so dvig ugleda ZAG v širšem raziskovalno razvojnem prostoru, vključno z dvigom njegove znanstvene odličnosti in prilagoditvami za še bolj uspešno pridobivanje virov financiranja nacionalnih in mednarodno konkurenčnih raziskav, so še pojasnili.

Zavod za gradbeništvo Slovenije je osrednja znanstveno-raziskovalna ustanova na področju gradbeništva v Sloveniji. Glavnino dejavnosti zavoda predstavljajo raziskave in razvoj na področju konstrukcij, materialov in okoljskih tehnologij, v katere je vedno bolj sistematično vključena tudi požarna varnost, so sklenili.