V Sloveniji lani 1,8-odstotna in ne 1,9-odstotna inflacija

V enem letu so se cene storitev v povprečju zvišale za 2,9 odstotka in ne za 2,6 odstotka, cene blaga pa za 1,3 odstotka. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se v enem letu zvišale za 2,2 odstotka oziroma 0,4 odstotka, cene trajnega blaga pa so se medtem znižale za 1,8 odstotka.

Največ ali 0,5 odstotne točke so k skupnemu dvigu cen na letni ravni prispevale višje cene hrane, ki so se dvignile za 3,5 odstotka. 0,4 odstotne točke pa so k skupnemu dvigu prispevale višje cene raznovrstnega blaga in storitev, po 0,2 odstotne točke pa višje cene storitev oskrbe z vodo, v povezavi s stanovanjem, ter gostinskih storitev.