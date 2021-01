V Sloveniji slaba prodaja avtomobilov, v Nemčiji optimistični glede prihodnosti

Lani je bilo v Sloveniji prvič registriranih 53.694 osebnih vozil, kar je 26,6 odstotka manj kot leta 2019, kažejo podatki Trgovinske zbornice Slovenije. Največ osebnih vozil je prodal Volkswagen (8644), sledila sta Renault (8391) in Škoda (5577). Vsi trije skupaj obvladujejo dobrih 42 odstotkov slovenskega trga. Med posameznimi modeli so bili lani med slovenskimi kupci najbolj priljubljeni Renaultov clio (3870), Škodina octavia (1838) in Renaultov captur (1711).

V zadnjem lanskem mesecu so trgovci z avtomobili prodali 2348 osebnih avtomobilov, to pa je skoraj 48 odstotkov manj kot decembra 2019.

Prodaja novih osebnih avtomobilov je za tisto v letu 2019 začela zaostajati že januarja in februarja, strmoglavila pa je marca, ko je država začela uvajati ukrepe za omejitev širjenja novega koronavirusa.