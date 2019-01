V Sloveniji več kot 900.000 uporabnikov spletnih bank

Spletno bančništvo, ki uporabniku omogoča predvsem hitrejše in cenejše poslovanje s svojo banko, je vse bolj priljubljeno. Potem ko se je med letoma 2004 in 2007 število uporabnikov podvojilo in se nato do leta 2015 povečalo še za enkrat, je sicer v zadnjih letih rast počasnejša. Danes imajo spletne banke več kot 900.000 uporabnikov.

Konec lanskega septembra je v Sloveniji po podatkih Banke Slovenije spletno banko uporabljalo 914.048 fizičnih oseb. To je 5,1 odstotka več kot konec leta 2017 in še enkrat več kot pred desetimi leti. Do pravega razmaha elektronskega bančništva je prišlo po letu 2002. FOTO: Thinkstock Število plačil, opravljenih prek spletnih bank se že nekaj časa giblje okoli 26 milijonov na četrtletje, vsako leto torej uporabniki opravijo nekaj več kot 100 milijonov plačil v Slovenijo ter še dodatne tri milijone v tujino. V letu 2017 je skupna vrednost plačil prek spletnih bank dosegla 240 milijonov evrov, je razvidno iz decembrske številke Biltena Banke Slovenije. V Sloveniji je prva spletno banko za fizične osebe pod imenom SKB net septembra 1997 ponudila SKB banka. Največja slovenska banka NLB je svojo spletno banko za fizične osebe NLB Klik odprla leta 1999. Danes elektronsko bančništvo tako za fizične kot za pravne osebe ponujajo praktično vse banke v Sloveniji. Do pravega razmaha elektronskega bančništva je prišlo po letu 2002, ko je bil dokončan prenos transakcijskih računov podjetij z Agencije za plačilni promet na poslovne banke in se je večina podjetij odločila za elektronsko poslovanje. Sicer pa elektronsko bančništvo sega še v dobo pred splošno razširjenostjo interneta, začelo se je kot telefonsko preverjanje stanja ter naročanje čekovnih blanketov in podobno, nato pa se je nabor storitev postopoma širil.