V Sloveniji za fizične osebe bančne ležarine nova realnost

Kot so povedali v NLB, bodo stranke o spremembi obvestili. Sprememba, ki bo veljala z julijem, pomeni, da bo strankam prvo nadomestilo za visoka stanja nad 100.000 evri zaračunano avgusta, so spomnili in navedli, da bo zaračunavanje nadomestil za stanja nad 100.000 evrov relevantno za nekaj več kot 8000 strank.

V vseh treh bankah so pojasnili, da se države v evrskem območju srečujejo z izjemno nizkimi obrestnimi merami in visoko mero likvidnosti. V vseh so napovedali individualno obravnavo strank in to, da jim bodo ponudili alternativne možnosti za njihove naložbe.

Medtem ko vse banke na slovenskem trgu že zaračunavajo nadomestila za visoka stanja vlog pravnih oseb, se ostale za potezo, ki so jo potegnili v NLB, Novi KBM in SKB, še niso odločile. V teh so povedali, da tega zaenkrat ne načrtujejo, a da pozorno spremljajo dogajanje na trgu.

V UniCredit banki Slovenija pri depozitih za fizične osebe uvedbe nadomestila za stanje na računu v tem trenutku ne načrtujejo, so povedali. V Sberbank skrbno spremljajo stanje depozitov in vlog na vpogled na trgu:"O morebitni uvedbi ležarin za segment prebivalstva se bomo odločali ob skrbni presoji in skladno s strategijo."

"Uvedba ležarin je odvisna predvsem od razmer na finančnih trgih v letošnjem letu. Banka zato pozorno spremlja dogajanja in bo temu ustrezno prilagajala svoja ravnanja,"so dejali v Deželni banki Slovenije. Podobno so zapisali v Addiko banki: "Spremljamo dogajanje na trgu ter bomo temu in poslovni politiki banke prilagajali svoje odločitve."