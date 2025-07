Krajani se bojijo, da bo zaprta črpalka odganjala tudi turiste

Potem ko so prebivalci Kostela in Črnega Vrha nad Idrijo zaradi zaprtja Petrolovih servisov v obeh krajih že protestirali, so protestni shod danes pripravili še krajani Solčave ob vznožju Kamniško-Savinjskih Alp v Zgornji Savinjski dolini. Poteza Petrola je za lokalno skupnost nesprejemljiva, poudarjajo.

V Solčavi se je zaradi nastalih razmer 4. julija na izredni seji sestal občinski svet. Svetniki so med drugim sklenili, da bodo pripravili protestni shod krajanov. Poleg tega so napovedali, da bodo "v znak nezadovoljstva, razočaranja in žalosti" čez Petrolov znak namestili žalni trak, ter da bodo zbrali podpise za takojšnje odprtje prodajalne.

Zbiranje podpisov so začeli na današnjem protestu. Županja Solčave Katarina Prelesnik je zbranim dejala, da glede ponovnega odprtja črpalke v kraju niso preveč optimistični, saj njihov trud za zdaj ni naletel na plodna tla.

"Današnji protest je najprej poziv Petrolu k takojšnjemu odprtju zaprtih bencinskih črpalk. Je pa tudi poziv vsem odločevalcem, da uskladijo svoja mnenja in pravila," je županja dejala za Televizijo Slovenija. Kot je dodala, so na shod povabili tudi predstavnike Petrola, a so se ti opravičili. Neuradno naj bi se na občini sešli v sredo.