V sredo odpovedani vsi Lufthansini leti iz Ljubljane

Kot so pojasnili v Fraportu Slovenija, ki upravlja z ljubljanskim letališčem, je Lufthansa zaradi stavke odpovedala tudi sredine lete v Frankfurt in München z Brnika. Tako so odpovedani jutranji odhod v Frankfurt, popoldanski prihod iz Münchna in odhod, popoldanski prihod iz Frankfurta in odhod ter večerni prihod iz Frankfurta.

Poleg vozlišč v Frankfurtu in Münchnu bodo prizadeti tudi leti v Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Bremen, Hannover, Stuttgart in Köln.

Stavka se bo po napovedih sindikata Verdi, ki je letališko osebje pozval k stavki, začela v sredo, 27. julija, ob 3.45 in naj bi trajala do četrtka do 4. ure.

Stavka po le dveh dneh pogajanj

Na Verdijev poziv k stavki se je kritično odzval glavni kadrovski direktor Lufthanse Michael Niggemann, ki je povedal, da zgodnje zaostrovanje po le dveh dneh pogajanj v krogu kolektivnih pogajanj, ki so bila doslej konstruktivna, povzroča ogromno škodo.

"Stavka vpliva na naše potnike med največjo potovalno sezono in dodatno močno obremenjuje naše zaposlene v že tako težki fazi letalskega prometa," je še dodal.