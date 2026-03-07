Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

V torek dražja bencin in dizel: za koliko?

Ljubljana , 07. 03. 2026 12.19 pred 15 minutami 2 min branja 19

Avtor:
A.K. STA
Točenje goriva

Ob stopnjevanju krize na Bližnjem vzhodu se občutno dražijo tudi cene nafte. Zaradi prilagoditve tržnim cenam je v Sloveniji v torek pričakovati zvišanje cen pogonskih goriv.

Če vlada s trošarinsko politiko ne bo občutneje posegla v cene, bi lahko bil liter bencina dražji za pet, liter dizelskega goriva pa za približno 15 centov, poročajo Finance.

Na naftnem trgu razmere ostajajo napete, največ zaskrbljenosti povzročajo motnje v dobavi nafte zaradi zaprtja Hormuške ožine, skozi katero potuje okoli 20 odstotkov svetovne nafte in približno toliko svetovne zaloge utekočinjenega zemeljskega plina.

Sod nafte brent se je posledično podražil za približno četrtino in se povzpel na skoraj 90 dolarjev, kar je največ od predlanskega aprila. Še izrazitejša pa je bila po njihovih navedbah rast pri dizlu na mediteranskih trgih, kjer so se ob koncu tega tedna najvišji posli sklepali približno 50 odstotkov nad povprečjem prejšnjega 14-dnevnega obdobja, poroča spletni medij Finance.

Gorivo
Gorivo
FOTO: Bobo

V luči tega navaja, da bi bilo v torek, ko se bo v Sloveniji iztekel 14-dnevni cikel določitve drobnoprodajnih cen naftnih derivatov, vse drugo kot precejšnje znižanje trošarin s strani vlade veliko presenečenje.

Če vlada ne bi posegla v formulo, bi se lahko cena za liter bencina po izračunih Financ zvišala za pet centov, liter dizelskega goriva pa bil dražji za približno 15 centov, podoben skok bi bil tudi pri kurilnem olju. Njihov izračuni kažejo tudi, da bi lahko znižanje trošarin na minimalno dovoljeno mejo skoraj v celoti nevtraliziralo izrazite premike na mediteranskih trgih goriv.

Da ima vlada glede prilagajanja cenovnim nihanjem na trgu naftnih derivatov na voljo veliko mehanizmov, je ta teden spomnil tudi minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Kot je pojasnil, je zaradi prilagoditve tržnim cenam pričakovati nekaj centov na liter višje tržne cene, a obenem izrazil prepričanje, da bo vlada s svojimi mehanizmi, predvsem trošarinsko politiko, to nevtralizirala.

Po zagotovilih pristojnih trenutno dobava naftnih derivatov v Slovenijo poteka brez motenj, zagotovljena je za naslednjih 14 dni. V državnih blagovnih rezervah je na zalogi okoli 700 milijonov litrov različnih naftnih derivatov, kar zadošča za 103 dni povprečne dnevne porabe vseh porabnikov v Sloveniji v preteklem letu. Država bi jih začela sproščati v primeru večjih motenj v oskrbi. "Zaenkrat ni nobene potrebe za kakršnokoli paniko. Pri tem sicer ne govorimo o cenovnih nihanjih, ampak o objektivnih izpadih v dobavi," pa je ta teden poudaril minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

bencin nafta cene

Kaj zaprtje Hormuške ožine pomeni za Luko Koper?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BUONcaffee
07. 03. 2026 12.36
Benzinske katere prodajajo benzin E10 po ceni benzina E5 vam prodajo več alkohola za isti denar. Bodite pozorni na oznake E5 in E10
Odgovori
0 0
kunccix
07. 03. 2026 12.36
Naj Tanja, ki ima veliko prijateljev poskrbi za poceni goriva. Saj nos verjetno ne vtika povsod
Odgovori
+1
1 0
Žmavc
07. 03. 2026 12.35
Zame se ni nič podražilo. Jaz vedno tankam za 50€.
Odgovori
0 0
Ici
07. 03. 2026 12.34
Zakaj pa ne bi te razlike v ceni pokrili naši prijatelji Američani? Oni so vzrok za to podražitev. Mi pa smo njihova vazalna država.
Odgovori
0 0
Gospod .
07. 03. 2026 12.33
V Nemčiji je 2€. Skočilo gor za 30 centov
Odgovori
+1
1 0
followme
07. 03. 2026 12.36
saj place majo tudi 3000+
Odgovori
0 0
BUONcaffee
07. 03. 2026 12.33
Po mojem se bo še bolj
Odgovori
0 0
BUONcaffee
07. 03. 2026 12.33
15 centov x 50 litrov je 7.5 eur
Odgovori
0 0
dark Cat
07. 03. 2026 12.33
Chigani materialisticni
Odgovori
0 0
detect
07. 03. 2026 12.29
panika na pohodu,bravo tramp.
Odgovori
-2
0 2
dron
07. 03. 2026 12.32
Zagovornik genocida se ne veš kako bos cvilil, ce boš dozivel.....
Odgovori
0 0
dark Cat
07. 03. 2026 12.29
Seprav bojo to nafto k so jo kupli ceneje pred trem meseci že prodajal po ceni ki bi jo kupoval cez tri mesece?
Odgovori
+4
4 0
jogo
07. 03. 2026 12.29
A samo 15 centlnov?
Odgovori
+1
1 0
kala 09
07. 03. 2026 12.28
Kako podražitev,ta nafta je nabavljena v mesecu januarju,ko je bil sodček koliko.
Odgovori
+6
6 0
BUONcaffee
07. 03. 2026 12.28
Prav je, da nam država plača razliko v ceni gorova, kajti ni naša krivda, da se je to zgodilo. Pa še kak sendvič zraven.
Odgovori
+1
2 1
Medo1964
07. 03. 2026 12.27
ha-ha-ha ,,15 centov????????? 25 centov, v Avstriji je ze 1.90,,, halo; V prekmurju ni vec goriva, ker madzari vse spokupili
Odgovori
+1
2 1
Pajo_36
07. 03. 2026 12.27
Slabše, kot skakanje iz 1,5 na 1,8 na ceni nafte v Janševi vladi v 2022 ne more biti. NE verjame pa se, da bodo sploh podražitve, ker so volitve. So pa izredne špekulativne podražitve v Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem, ker so dali vse na trg...tako da je na kakih bencinskih v Nemčiji že več kot dva evra. Tako da energija mora biti regulirane, nobenih na trg dajat teh for, ker bodo kartelna dogovarjanja. Profit Petrola je pa ogormen, tako da, če se pri nas ne viša cena, bo brez skrbi folka iz tujine pri nas tankalo ogormno, že sedaj hodijo na Gorenjskem, Štajerskem masovno tankat Avstrijci....
Odgovori
-2
1 3
Fluxx
07. 03. 2026 12.26
Mirovnik Trump in njegov pajdaš Janez. Primite se za denarnice, demokracija se izvaja po svetu.
Odgovori
+0
3 3
bibaleze
Portal
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
zadovoljna
Portal
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
Dnevni horoskop: Vodnarji si želijo spremembe, energija levov je nalezljiva
Dnevni horoskop: Vodnarji si želijo spremembe, energija levov je nalezljiva
10 frizur za srednje dolge lase, ki jih bomo nosile spomladi
10 frizur za srednje dolge lase, ki jih bomo nosile spomladi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
vizita
Portal
10 živil, ki krepijo imunski sistem skozi vse leto
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Zakaj se pojavi povišan krvni tlak pri mladih
Zakaj se pojavi povišan krvni tlak pri mladih
cekin
Portal
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
moskisvet
Portal
Kolesarski izleti: 5 najbolj priljubljenih destinacij v Sloveniji
Kaj se dogaja z obrazom slavnega igralca?
Kaj se dogaja z obrazom slavnega igralca?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
dominvrt
Portal
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
okusno
Portal
Popolna sladica za dan žena, ki bo navdušila vse goste
5 odličnih vikend kosil, ki slavijo prihod pomladi
5 odličnih vikend kosil, ki slavijo prihod pomladi
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551