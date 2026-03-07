V torek dražja bencin in dizel: za koliko?

Sod nafte brent se je posledično podražil za približno četrtino in se povzpel na skoraj 90 dolarjev, kar je največ od predlanskega aprila. Še izrazitejša pa je bila po njihovih navedbah rast pri dizlu na mediteranskih trgih, kjer so se ob koncu tega tedna najvišji posli sklepali približno 50 odstotkov nad povprečjem prejšnjega 14-dnevnega obdobja, poroča spletni medij Finance.

Na naftnem trgu razmere ostajajo napete, največ zaskrbljenosti povzročajo motnje v dobavi nafte zaradi zaprtja Hormuške ožine, skozi katero potuje okoli 20 odstotkov svetovne nafte in približno toliko svetovne zaloge utekočinjenega zemeljskega plina.

Če vlada s trošarinsko politiko ne bo občutneje posegla v cene, bi lahko bil liter bencina dražji za pet, liter dizelskega goriva pa za približno 15 centov, poročajo Finance.

V luči tega navaja, da bi bilo v torek, ko se bo v Sloveniji iztekel 14-dnevni cikel določitve drobnoprodajnih cen naftnih derivatov, vse drugo kot precejšnje znižanje trošarin s strani vlade veliko presenečenje.

Če vlada ne bi posegla v formulo, bi se lahko cena za liter bencina po izračunih Financ zvišala za pet centov, liter dizelskega goriva pa bil dražji za približno 15 centov, podoben skok bi bil tudi pri kurilnem olju. Njihov izračuni kažejo tudi, da bi lahko znižanje trošarin na minimalno dovoljeno mejo skoraj v celoti nevtraliziralo izrazite premike na mediteranskih trgih goriv.

Da ima vlada glede prilagajanja cenovnim nihanjem na trgu naftnih derivatov na voljo veliko mehanizmov, je ta teden spomnil tudi minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Kot je pojasnil, je zaradi prilagoditve tržnim cenam pričakovati nekaj centov na liter višje tržne cene, a obenem izrazil prepričanje, da bo vlada s svojimi mehanizmi, predvsem trošarinsko politiko, to nevtralizirala.

Po zagotovilih pristojnih trenutno dobava naftnih derivatov v Slovenijo poteka brez motenj, zagotovljena je za naslednjih 14 dni. V državnih blagovnih rezervah je na zalogi okoli 700 milijonov litrov različnih naftnih derivatov, kar zadošča za 103 dni povprečne dnevne porabe vseh porabnikov v Sloveniji v preteklem letu. Država bi jih začela sproščati v primeru večjih motenj v oskrbi. "Zaenkrat ni nobene potrebe za kakršnokoli paniko. Pri tem sicer ne govorimo o cenovnih nihanjih, ampak o objektivnih izpadih v dobavi," pa je ta teden poudaril minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.