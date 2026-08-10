Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

V torek občutna pocenitev goriv: dizel cenejši za 12,9 centa

Ljubljana, 10. 08. 2026 12.46 pred 3 urami 2 min branja 98

Avtor:
STA D.L.
Točenje goriva

Če ni nujno, s točenjem goriva raje počakajte. Opolnoči namreč prihaja občutna pocenitev. Liter bencina bo cenejši za 6,4, liter dizla pa kar za 12,9 centa. Kurilno olje se bo pocenilo za 13,8 centa.

Bencinska črpalka
Bencinska črpalka
FOTO: Bobo

Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta, so sporočili z ministrstva za finance.

Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,41759 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra.

Kot so v objavi na svojih spletnih straneh navedli na ministrstvu za finance, vlada ohranja trošarine nespremenjene od sredine junija. "Ukrep sprejemamo z namenom omilitve pritiska visokih cen energentov na gospodinjstva in gospodarstvo, do katerega je prišlo zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu," so pojasnili.

Poleg tega je vlada konec julija za dva meseca zamrznila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost ter okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje.

Cene reguliranih naftnih derivatov se sicer izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto.

gorivo bencin dizel pocenitev

Smrdi po razpadajočem truplu, ljudi sili na bruhanje: 'Nihče noče piti kave'

24ur.com Opolnoči dražji bencin in cenejši dizel
24ur.com Ob polnoči občutna podražitev pogonskih goriv
24ur.com Goriva se bodo v torek občutno pocenila
24ur.com Obisk črpalke precej prijaznejši do denarnice
24ur.com Liter bencina dražji za 3,3, dizla za 1,4 centa
24ur.com Nove cene goriv nam bodo prinesle le manjše spremembe
24ur.com Pred nami pocenitev goriva, koliko bo potrebno odšteti?
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI98

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
grumf
10. 08. 2026 15.53
Naslednja zadeva je najbrž zahteva, da bo dizel cenejši od benza. K slovenčk je lih zato nemški šparovček nabavu..
Odgovori
+1
1 0
Mclaren
10. 08. 2026 15.51
Še vedno bo dizel 1.75 evra, kar je ogromno. Kje ste kmetje, da se zbunite kaj???
Odgovori
+3
3 0
jank
10. 08. 2026 15.47
Koliko gneva so zlivali desničarji po prejšnji vladi, ker da so bile cene naftnih derivatov previsoke. Bile so nižje od sedanjih. Pa da premočno prizadenejo ljudi z najnižjimi dogodki, seveda najbolj upokojence, o katerih sedaj niti besede. Pa kmetje! Da bodo propadli zaradi tako visokih cen. Sedaj pa so vsi tiho. Ja, pa Pišekovi prevozniki, ki da so vozili z izgubo. Sedaj so tudi oni tiho in očitno zadovoljni, kar pomeni, da so bile cene v času prejšnje vlade prenizke. Pa da bi morala in da bo, ko bodo na ablasti, cena bencina 1 €. Niso lagali, ker oni so poštenjaki. So se samo hecali!
Odgovori
+2
3 1
Watcherman
10. 08. 2026 15.45
Pocenitev za kako dolgo phahaha?.
Odgovori
+0
1 1
Anion6anion
10. 08. 2026 15.42
Jaz grem pa dons tankat, ker se mi Južna smili , komaj mu ostane toliko ,da si privošči južno.
Odgovori
-2
1 3
Artechh
10. 08. 2026 15.18
Glede na stanje na cesti krepko prepoceni
Odgovori
+0
3 3
Kucel
10. 08. 2026 15.14
V zadnjem letu 40 centov gor. Sedaj 13 dol. In vsi srečni, kot že dolgo ne. Kakšen neumen narod smo Slovenci.
Odgovori
+1
5 4
Sarko Sarko
10. 08. 2026 15.08
bravo vlada. sreča, da smo se znebili luzerskega poslanca goloba in levakov.
Odgovori
+2
11 9
followme
10. 08. 2026 15.12
Teslo placujes ga se vedno drazje kot pri golobu
Odgovori
-1
9 10
tali?ni tom
10. 08. 2026 15.04
še zmeraj bo diesel dražji za 73 centov ob enaki ceni za sod kot je bil med korono! pa je bilo takrat vzdržno! s tem nas fopajo petsto na uro! folk sploh ne dojema sistema molzenja! deset centov gor,za nagrado čez 14 dni tri cente dol in tako naprej! ob koncu leta bo diesel,benz dva evra! sigurno!
Odgovori
-1
6 7
Artechh
10. 08. 2026 15.22
Kako vzdrzno? Ne ni blo. Takrat je bila negativna cena, zatoje pri MPC bial tako nizka
Odgovori
+1
2 1
rokololo
10. 08. 2026 15.04
Zeleni prehod. Subvencija nafte in ukinitev subvencije za električna vozila. Pametno.
Odgovori
+3
6 3
Anion6anion
10. 08. 2026 15.44
Zelena agenda je pri vin der laydra pozabljena. Zdaj je zelenski v ospredju. Saj je podobno , zeleno , zelenski
Odgovori
0 0
Teleport
10. 08. 2026 15.04
Levnuhi bodo kar danes tankali. Zanalašč
Odgovori
+5
9 4
supergigi
10. 08. 2026 15.03
Hvala vlada!
Odgovori
+1
6 5
yolli
10. 08. 2026 15.02
Svoboda je lahko samo tiho. Imeli so zgodovinsko priložnost, da bi kaj spremenili. Take podpore ni imela še nobena vlada v zgodovini Slovenije.....in kaj so storili....vso podporo so zaigrala in pustili da pride Janša ponovno na oblast....totalno nesposobni....lahko jih je samo sram......
Odgovori
+10
12 2
Brezbesed80
10. 08. 2026 15.06
Žal se moram strinjati s tvojim komentarjem....krivi izključno sami...
Odgovori
+7
7 0
Brezbesed80
10. 08. 2026 14.53
Ma ne moreš verjet kakšne kometarje pišejo eni.... Vlada naj obdrži marže čim nižje kar lahko in bo najbolje za vse....
Odgovori
+9
9 0
Endless
10. 08. 2026 14.26
Sektaško političnim zblojencem ne bi bilo všeč niti če bi bil zastojn pod vlado Janše. Kako utrgan narod smo postali.
Odgovori
+12
15 3
Grdoba
10. 08. 2026 14.23
Kaj pa zdaj Golobisti?
Odgovori
+8
16 8
Mclaren
10. 08. 2026 15.53
Jansisti že stavkajo zaradi dragega goriva???
Odgovori
+1
1 0
MOJSTER SQIRTINGA
10. 08. 2026 14.22
Vanč se je izprsil
Odgovori
-3
4 7
2mt8
10. 08. 2026 14.22
Svobodni sindikati pri katerih je ruska in slovenska državljanka računovodkinja, so proti nižjim davkom in višjim plačam sploh zdaj, ko niso levosučneži na oblasti. Najstarejši sindikat. Iz Socialističnega se je preimenoval v Svobodnega, a socialistična miselnost je enaka kot je bila v 80. letih
Odgovori
+8
13 5
Mclaren
10. 08. 2026 15.54
Ka bluzis, če pojma nimaš. Jaz v javnem sektorju nočem nižjih davkov, ker bo moja plača nižja.
Odgovori
0 0
grumf
10. 08. 2026 14.21
Toooo, Janša bo vse zrihtu!
Odgovori
+8
14 6
10. 08. 2026 14.21
Dobro da smo se znebili pernatega. Pri njemu nebi bilo pocenitev, bi samo trošarino bi nabil do neba.
Odgovori
+9
18 9
Mclaren
10. 08. 2026 15.54
Ja to bo
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Tina Gaber za 40. rojstni dan dobila sanjsko darilo
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Natalija Bratkovič brez slabe vesti: 'Če se mi zahoče, jo pojem celo ob desetih zvečer'
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897