V torek občutna pocenitev goriv: dizel cenejši za 12,9 centa

Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta, so sporočili z ministrstva za finance.

Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,41759 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra.

Kot so v objavi na svojih spletnih straneh navedli na ministrstvu za finance, vlada ohranja trošarine nespremenjene od sredine junija. "Ukrep sprejemamo z namenom omilitve pritiska visokih cen energentov na gospodinjstva in gospodarstvo, do katerega je prišlo zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu," so pojasnili.

Poleg tega je vlada konec julija za dva meseca zamrznila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost ter okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje.

Cene reguliranih naftnih derivatov se sicer izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto.