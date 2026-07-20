Ob polnoči občutna podražitev pogonskih goriv

Za liter bencina bo po novem treba odšteti 1,649 evra (cena pred spremembo 1,588 evra). Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva za liter bencina plačali 1,752 evra.

Liter dizelskega goriva bo s torkom stal 1,855 evra (cena pred spremembo 1,723 evra). Če ne bi regulirali cen dizla, bi po ocenah ministrstva za liter dizla odšteli okoli 1,959 evra.

Dražje bo tudi kurilno olje. V novem enotedenskem obdobju bo stalo 1,464 evra za liter, kar je 14 centov več kot zdaj.

Cene naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 7-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.