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Gospodarstvo

Ob polnoči občutna podražitev pogonskih goriv

Ljubljana, 20. 07. 2026 12.37 pred 37 minutami 1 min branja 77

Avtor:
M.S.
Točenje goriva

S torkom se bodo podražila vsa pogonska goriva. Liter bencina bo dražji za 6,1 centa in bo po novem stal 1,649 evra. Liter dizla pa se bo podražil za 13,2 centa na 1,855 evra.

Za liter bencina bo po novem treba odšteti 1,649 evra (cena pred spremembo 1,588 evra). Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva za liter bencina plačali 1,752 evra. 

Liter dizelskega goriva bo s torkom stal 1,855 evra (cena pred spremembo 1,723 evra). Če ne bi regulirali cen dizla, bi po ocenah ministrstva za liter dizla odšteli okoli 1,959 evra. 

Dražje bo tudi kurilno olje. V novem enotedenskem obdobju bo stalo 1,464 evra za liter, kar je 14 centov več kot zdaj. 

Cene naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 7-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. 

bencin dizel gorivo

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24ur.com Cene pogonskih goriv že tretjič zapored navzgor
24ur.com Liter bencina bo dražji za 0,1 centa, liter dizla pa za 0,5 centa
24ur.com Postanek na bencinskem servisu od torka dražji
24ur.com Od polnoči dražji bencin, dizel in kurilno olje
24ur.com Gorivo opolnoči dražje: cena bencina 1,374, dizla pa 1,504 evra
24ur.com Regulirane cene pogonskih goriv od polnoči višje
24ur.com Nov dvig cen goriva: liter bencina dražji za tri, liter dizla pa za štiri cente
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KOMENTARJI77

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Celjan78
20. 07. 2026 13.13
Spiš mirno, Južna?
Odgovori
+1
1 0
Janez Golob
20. 07. 2026 13.12
Na Trstenjakovi molčijo,na Petrolu pa slavijo,dobički lastnikom pa v nebo
Odgovori
+4
5 1
Nidami
20. 07. 2026 13.14
Tina je lepo dejala ,ko bom nehala pisati kolumne se bo bencin podražil.
Odgovori
+1
1 0
MihaOlimpija
20. 07. 2026 13.12
Bravo JJ, udri po sirotinji🙂Namesto da bi delal za ljudi kot so govorili in bi mogoče cez 4 leta imel se kaj sans. Tako bojo pa spet levi prisli na oblast kar tudi pomeni propad Slovenije, se visji davki, pufi itd..
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+0
3 3
kunccix
20. 07. 2026 13.14
Tablete je potrebno jemati po navodilih. Janez naredi vsakokrat toliko pufa Sloveniji, da so potem potrebni rezi, varčevanja,…. vsaj dve leti mandata
Odgovori
0 0
Ombolo
20. 07. 2026 13.11
Dolg do uslug Petrola je le del, katerega je nova vlada dolžna. Sedaj se pa res lahko primete za denarnice.
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+6
7 1
Gutenberg
20. 07. 2026 13.10
Razočarajo nas eni in drugi. Samo več je tardečih pijavk, kot tačrnih.
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-6
2 8
Ricinus
20. 07. 2026 13.14
Sam črne več posesajo in je na koncu tam-tam, na istem smo
Odgovori
0 0
all in
20. 07. 2026 13.10
nič se ni spremenilo prej ste levi branili vlado ,sedaj jo desni
Odgovori
+1
2 1
mptour
20. 07. 2026 13.10
Bravo JJ. Si mož beseda.
Odgovori
+3
3 0
ENDI
20. 07. 2026 13.09
Obramboslovje in ekonomija ne grest skupaj.
Odgovori
+4
4 0
Nidami
20. 07. 2026 13.09
Če bi bila Robi in Tina bi se vozili pol ceneje ,ker znata delati z nafto.
Odgovori
+0
2 2
tito73
20. 07. 2026 13.08
Kje ste kmetje? Cedita se med in dizel! A zdaj ne smete protestirat?
Odgovori
+12
12 0
Perovskia
20. 07. 2026 13.07
Hja bomboncke bozicnic in velikih regresov JU je treba nekje pokrit
Odgovori
-4
4 8
NisemBot
20. 07. 2026 13.08
Aja? A zaradi tega gre nafta celemu svetu gor?
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+2
2 0
hobotnica1
20. 07. 2026 13.07
Nova vlada potrebuje denar, najlažje ljudem dvignit cene za stvari, ki jih vsakodnevno potrebujemo. Sicer nič novega od te nove vlade, šah niso prvič na oblasti.
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+1
5 4
Rotter
20. 07. 2026 13.08
Čudno, ker država ni dvignila trošarin, od katerih sama nekaj zasluži. Pač gorivo samo po sebi se je podražilo.
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-3
1 4
FreedomMan
20. 07. 2026 13.06
To so zrihtali trump in njegovi desni podrepniki
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+1
5 4
BARABIN123
20. 07. 2026 13.06
Petrol je pred volitvami ustvaril kaos na črpalkah. Zaradi tega je Janša zmagal. Bravo desni, super ste zmanipulirali volitve. Kmetje kje ste? Ajde na ulice
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+13
15 2
mptour
20. 07. 2026 13.11
A ti pa nebi šel na ulico?
Odgovori
0 0
Ombolo
20. 07. 2026 13.06
Vlada dela dobro, imamo manj davkov in gorivo po 1 eur/l.
Odgovori
+9
10 1
yugo13
20. 07. 2026 13.05
BRAVO JANŠA, BRAVO... naprej pa raje ne povem, da mi ne bodo spet brisali komentarja.
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+11
12 1
IFILLSLOVENIABCKUNFILLME
20. 07. 2026 13.04
valda iz dopusta urgentno
Odgovori
+8
8 0
klop12
20. 07. 2026 13.04
Vlada dela "dobr". "Dobr" je relativno, na koga se gleda.
Odgovori
+7
8 1
shift
20. 07. 2026 13.07
"dobr" je slišat ljubljansko..pri nas se ne reče "dobr". torej vlada dela za mestne srajce?
Odgovori
0 0
Rotter
20. 07. 2026 13.09
Vlada predvsem nima nič s tem. Vojna v Iranu ima.
Odgovori
-3
0 3
kunccix
20. 07. 2026 13.03
Vlada dela za malega človeka, delavca in kmeta…. da o delovanju proti korupciji sploh ne govorimo… plešemo in pojemo thompsonove pesmi
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+13
13 0
Banion
20. 07. 2026 13.02
ja petrolu j etreba vrniti in to bomo občutili vsi. Še huje bo ko bodo judje izstavili račun, le da bo tist poravnan pod mizo a vendar iz naših žepov.
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+11
11 0
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