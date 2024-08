V torek sprememba cen goriv: kaj bo prinesla tokrat?

Cene bencina, dizla in kurilnega olja se bodo, upoštevajoč gibanja na mediteranskih trgih goriv, znižale za nekaj centov na liter, so izračunali pri Financah.

Ob predpostavki, da vlada tokrat v formulo ne bo posegala, pričakujejo, da se bo drobnoprodajna cena bencina znižala za skoraj tri cente na nekaj več kot 1,48 evra za liter.

"Od aprila do začetka junija smo spremljali fenomen, ki ga v slovenskih prodajalnah goriv redko srečamo: dizel je bil cenejši od bencina. To se je v poletnih dneh končalo, na podlagi izračunov pa pričakujemo, da bosta gorivi obdržali distanco približno enega centa in pol," so še dodali.

Cena litra dizla naj bi bila po novem nižja za skoraj tri cente in naj bi znašala okoli 1,50 evra.

Ob zadnjih dveh spremembah cen reguliranih cen goriv je sicer vlada tik pred zdajci presenetila. Pred mesecem dni se je odločila za zvišanje marž trgovcem, pred dvema tednoma pa za zvišanje trošarin in spremembo upoštevanja biokomponente pri določanju najvišje dovoljene cene bencina in dizla, še pojasnjujejo na Financah.