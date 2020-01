V treh dneh zaslužili toliko kot povprečni delavec v celem letu

Direktorji 100 največjih podjetij, ki kotirajo na londonski borzi (FTSE 100), ki so z delom začeli 2. januarja, so danes do 17. ure po britanskem času že zaslužili povprečno letno plačo 29.559 britanskih funtov (34.730 evrov).

Raziskavo sta opravila High Pay center in strokovno združenje CIPD, ki sta podjetja pozvala, naj poročila ne obravnavajo kot vajo ampak kot priložnost za popolno razlago direktorskih plačnih ravni. Peter Cheese, izvršni direktor CIPD, je povedal: "To je prvo leto, ko podjetja resnično poročajo o plačah vodstvenih delavcev. Poročanje o razmerju plač bo pravilno povečalo pregled nad plačami in praksami nagrajevanja, vendar je poročanje o številkah šele začetek. Podjetja morajo opravičiti zelo visoke plače najvišjih vodstvenih delavcev, zlasti v zvezi z nagrajevanjem preostale delovne sile."

"Direktorji so v primerjavi s širšo delovno silo plačani izredno visoko, kar pripomore k temu, da Velika Britanija postaja ena najbolj neenakih držav v Evropi," pa je povedal direktor High Pay centra Luke Hildyard. Leadsomova je potrdila, da so številke zaskrbljujoče, vendar je dejala, da bodo spremembe pravil o poročanju o plačah vodstvenih delavcev pomagale osvetliti zadevo. "Današnje številke bodo pri veliki večini prizadevnih ljudi po vsej Veliki Britaniji vzbujale pozornost," je dodala.

"Številke so boljše, kot so bile – nižje za četrtino od leta 2012 in 13 odstotkov v primerjavi z lanskim letom -, vendar je stanje še vedno zaskrbljujoče, še posebej v tistih primerih, ko so bili vodilni delavci nagrajeni, kljub temu, da so na cedilu pustili zaposlene in stranke." Leadsomova je še dodala, da bi spremembe v načinu poročanja o plačilu, "povečale preglednost, kako direktorji izpolnjujejo svoje odgovornosti". Generalna sekretarka Združenja britanskih sindikatov (TUC) Frances O'Grady pa je dejala, da poročilo "pove vse o tem, kako nepravično je naše gospodarstvo".