V Uniorju govora o spremembah, a nič o morebitnih odpuščanjih

Zaposlene je seznanil z ukrepi, ki so jih od njegovega prihoda že sprejeli, med drugim s septembrsko razrešitvijo nekaterih direktorjev ter odločitvijo o zaprtju obrata v Starem trgu ob Kolpi, kjer bo delo do konca leta izgubilo 29 ljudi.

Ob tem je napovedal, da je pripravljen osnutek finančnega ter poslovnega prestrukturiranja družbe, ki so ga že predstavili lastnikom, med katerimi sta s skupaj 45 odstotki največja Slovenski državni holding in Kapitalska družba ter nadzornemu svetu. V njem so predstavljeni tudi ukrepi z izboljšanje poslovanja.

"Konkretnih številk danes niso predstavljali, torej tudi ne tega, kaj načrtovana optimizacija pomeni za zaposlene. Zagotovo ta pomeni tudi zniževanje števila zaposlenih, a po zagotovilih vodstva bo to v prvi fazi potekalo po mehki metodi," je dejal Hirci.

Medtem ko po Vugovih besedah program odkovkov trenutno deluje dobro, pa se ukinitev obeta programu strojegradnje. Kot je o tem dejal Hirci, naj bi del od skupaj 170 zaposlenih uporabili v drugih programih, medtem ko naj bi trženjski del v celoti ukinili.

Predstavnik sindikata SKEI je po današnjem zboru delavcev še dejal, da so že pred leti razmišljali o tem, da bi Unior moral doživeti nekakšno preobrazbo. Hirci ukrepe pozdravlja in razmere primerja s tistimi iz leta 2018, ko so aktualni kitajski lastniki prevzemali Gorenje in so ob prihodu počistili bilance ter ukinili nerentabilne posle ob zavedanju, da bo to pomenilo boljše čase za podjetje.

Zaposleni so po njegovih besedah z zbora delavcev odhajali pomirjeni, čeprav so še pred sestankom izražali bojazen. Vuga naj bi ob koncu predstavitve doživel celo aplavz.