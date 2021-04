V upravi SDH Janez Tomšič

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) se je seznanil z rezultati portfelja družb v upravljanju SDH v letu 2020. Potrdil je revidirano letno poročilo družbe in skupine za lani. Skupščini družbe, to je vladi, je predlagal, naj na podlagi sprejetega letnega poročila in pozitivnega stališča k revizijskemu poročilu za poslovno leto 2020 sprejme sklep, da se podeli razrešnica upravi in nadzornemu svetu za delo v lanskem letu.

Nadzorniki so se seznanili še s poročilom uprave SDH, v katerem so podrobneje pregledali nastanek lastniške strukture in poslovne rezultate družb, vključenih v transakcije s ciljem konsolidacije v energetiki v obdobju od 2016 do 2020. Iz poročila izhaja, da po podrobnem pregledu niso bile zaznane nepravilnosti v transakcijah družbe Gen-I in Elektra Ljubljane, ugotovljeni so bili pozitivni ekonomski učinki na poslovanje obeh družb.

Vsi posli so izvedeni ob soglasjih vseh pristojnih organov vodenja in nadzora, izdana je bila tudi odločba Agencije za varstvo konkurence (AVK) o skladnosti koncentracije. Smotrnost pristopa so potrdili doseženi zastavljeni poslovni rezultati vključenih družb, ki so povečale donosnost. Tako z vidika zakonodaje ter ob upoštevanju skrbnosti dobrega gospodarstvenika ni temeljev za upravičeno izvedbo posebne revizije, so med drugim zapisali v SDH.