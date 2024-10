V veljavi dodatne carine na uvoz kitajskih električnih vozil

Za uvedbo dodatne carine so se v Bruslju odločili na podlagi konec lanskega leta sprožene preiskave, v kateri so ugotovili, da proizvajalci akumulatorskih električnih vozil na Kitajskem uživajo koristi od nepoštenih državnih subvencij, ki jim dajejo pomembno prednost na evropskem trgu. Zato so se julija letos odločili, da poleg že obstoječe 10-odstotne carine začasno uvedejo še dodatno carino, to pa so v torek dokončno potrdili in se je danes začela obračunavati.

Za električne avtomobile proizvajalca SAIC po novem velja dodatna carina v višini 35,3 odstotka, proizvajalca Geely 18,8-odstotna, proizvajalca BYD 17-odstotna, proizvajalca Tesla s sedežem v Šanghaju pa 7,8-odstotna. Za električna vozila preostalih podjetij, ki so sodelovala v preiskavi Evropske komisije, se obračunava dodatna carina v višini 20,7 odstotka, vseh preostalih pa 35,3-odstotna.

Komisija je odločitev o dokončni uvedbi dodatnih carin sprejela, potem ko v začetku meseca njenega predloga ni niti podprla niti zavrnila kvalificirana večina držav članic. Deset članic je glasovalo za, 12 se jih je glasovanja vzdržalo, pet pa jih je bilo proti. Proti sta med drugim glasovali Nemčija in Slovenija.

"S sprejetjem teh sorazmernih in ciljanih ukrepov po temeljiti preiskavi se zavzemamo za pravične tržne prakse in evropsko industrijo. Obenem ostajamo odprti za možne alternativne rešitve, ki bodo učinkovite, naslavljale zaznane težave in bodo v skladu s pravili Svetovne trgovinske organizacije," je ob sprejetju odločitve povedal evropski komisar za trgovino Valdis Dombrovskis.

Dodatne carine bodo veljale za obdobje petih let. V Bruslju obenem poudarjajo, da se pogovori s Pekingom o alternativnih rešitvah nadaljujejo. Kot so povedali viri na komisiji, se s kitajsko vlado in kitajsko trgovinsko zbornico pogovarjajo o t. i. cenovnih zavezah, kar bi pomenilo, da proizvajalci proizvodov ne bi prodajali pod določeno ceno. Evropska komisija je obenem odprta za pogajanja s posameznimi proizvajalci.

Kako se bo Kitajska odzvala na dokončno uvedbo carin, še ni znano. Vlada v Pekingu obtožuje EU protekcionizma in je v preteklosti že grozila z uvedbo višjih carin na uvoz motorjev z notranjim zgorevanjem velike prostornine iz unije na Kitajsko. To bi še posebej prizadelo nemške avtomobilske proizvajalce.