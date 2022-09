V veljavo stopili osrednji ukrepi v boju z energetsko draginjo

Na pragu jesensko-zimskega obdobja, ki bo z energetskega vidika po napovedih eno težjih v Evropi po drugi svetovni vojni, začenja s tem mesecem veljati osrednji del ukrepov države za naslovitev izzivov energetske draginje. Gre za sveženj regulacije cen elektrike in plina ter znižanega DDV na energente.

Vlada je ob vse večjem pritisku cen energije, ki so ga še okrepile posledice ruskega napada na Ukrajino, ukrepala v treh korakih. V prvem je naslovila cene pogonskih goriv, v drugem draginjo na področju cen elektrike in plina, v tretjem pa še rast cen hrane. Regulacija cen elektrike in plina se bo na računih poznala oktobra Drugi in najbolj izrazit korak je bil julija narejen z omejitvijo cen elektrike in plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce in v primeru plina tudi za druge skupine zaščitenih odjemalcev, torej bolnišnice, zdravstvene zavode, domove za starejše občane idr. Ta regulacija tako začenja veljati danes, poznala pa se bo na računih v oktobru. Veljala bo eno leto. Cene elektrike za gospodinjstva in male poslovne odjemalce, tudi tiste v večstanovanjskih stavbah, ter za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb je vlada omejila na 0,118 evra na kilovatno uro po višji tarifi, 0,082 evra na kilovatno uro po nižji tarifi ter 0,098 evra na kilovatno uro po enotni tarifi.

icon-expand Plin in elektrika FOTO: Shutterstock

Glede na trenutno stanje na trgu imata nižje cene od reguliranih dva največja ponudnika elektrike na trgu - Gen-I in Petrol. Ostali bodo morali cene prilagoditi navzdol, Gen-I in Petrol jih bosta medtem lahko, če bo takšna njuna poslovna odločitev, prilagodila navzgor. Pri plinu bodo za gospodinjstva in za skupne gospodinjske odjemalce najvišje dovoljene tarifne postavke cene znašale 0,07300 evra na kilovatno uro brez davka na dodano vrednost (DDV). Za male poslovne odjemalce in osnovne socialne službe bodo najvišje dovoljene tarifne postavke brez DDV medtem znašale 0,07900 evra na kilovatno uro. Cene so nekje na sredini trenutne cenovnega razpona na trgu ali nekoliko nad njo. Za naprej je v igri tudi možnost regulacije cen še na drugih področjih. Gre za morebitno vnovično regulacijo cen kurilnega olja po vzoru pogonskih goriv zunaj avtocest, do katere bi lahko prišlo zelo kmalu, in omejitev cen daljinskega ogrevanja. Začasno znižan tudi DDV na dobavo elektrike, zemeljskega plina, lesa za kurjavo ter na daljinsko ogrevanje Prav tako pa je v veljavo stopilo tudi začasno znižanje stopnje DDV z 22 na 9,5 odstotka na dobavo elektrike, zemeljskega plina, lesa za kurjavo ter na daljinsko ogrevanje. Ta ukrep, ki dopolnjuje regulacijo cen, bo veljal do konca maja prihodnje leto. Do nadaljnjega je podaljšan še ukrep za 50 odstotkov znižanih trošarin na bencin, dizel, kurilno olje, plin in elektriko, pri elektriki pa je od danes za 50 odstotkov znižan tudi prispevek za obnovljive vire energije.

Spremljanje in primerjanje cen košarice 15 osnovnih živilskih skupin S septembrom se ob tem začenjata izvajati tudi dva ukrepa, s katerima naj bi po oceni vladnih predstavnikov omejili tako rast cen hrane, ki se v zadnjem času prav tako občutno draži, kot negativne učinke dražje hrane za zaposlene.

icon-expand Inflacija FOTO: Shutterstock