Gospodarstvo

V zadnjem lanskem četrtletju Slovenija z najvišjo rastjo cen stanovanj

Luxembourg, 07. 04. 2026 11.57 pred 1 uro 1 min branja 14

Avtor:
STA M.S.
Neprofitna stanovanja v Zeleni jami

Cene stanovanjskih nepremičnin v EU so bile v zadnjem lanskem trimesečju za 5,5 odstotka višje kot v enakem obdobju predlani. V evrskem območju je bila medletna rast 5,1-odstotna. V primerjavi s predhodnim četrtletjem je bila rast 0,8- oziroma 0,6-odstotna, Slovenija pa je v tej primerjavi s 5,1 odstotka zabeležila najvišjo rast v EU.

V primerjavi z zadnjim trimesečjem leta 2024 so najvišjo rast cen stanovanjskih nepremičnin zabeležili na Madžarskem (+21,2 odstotka), Portugalskem (+18,9 odstotka) in Hrvaškem (+16,1 odstotka). V Sloveniji je bila rast 5,8-odstotna. Cene so se znižale le na Finskem, in sicer za 3,1-odstotka, je objavil evropski statistični urad Eurostat.

V primerjavi s predhodnim četrtletjem pa je bila rast najvišja v Sloveniji (+5,1 odstotka), na Madžarskem (+4,2 odstotka) in Portugalskem (+4,0 odstotka). Cene so se znižale v Franciji (-0,7 odstotka), na Finskem (-0,5 odstotka) in v Estoniji (-0,3 odstotka). Na Cipru se niso spremenile.

Eurostat je ob tem podatek o rasti cen v območju evra v tretjem lanskem četrtletju popravil za 0,1 odstotne točke navzdol na 1,5 odstotka. V EU je bila rast 1,6-odstotna.

stanovanja nepremičnine

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Teofil
07. 04. 2026 13.37
imamo pa le državo,katero nam ves svet zavida
Andrej77
07. 04. 2026 13.36
Koliko je 10% od te podražitve?
assassin911
07. 04. 2026 13.35
Bravo mesec, golob...
2mt8
07. 04. 2026 13.30
Za balkanske investitorje z na hitro odprtimi d.o.o. ji ki ugasnejo ko so kocke zgrajene idealno.
E.Nigma
07. 04. 2026 13.17
2.400€ m2. Bravo.
First Last
07. 04. 2026 13.03
Ob slovenski-z malo himni ne vstanem, se ne primem za srce je niti ne poslusam, pozornost usmerim drugam ali ugasnem.
DAN ODPRTIH VRAT
07. 04. 2026 12.58
Raj na zemlji... Toda samo do naslednje desne vlade
Pajo_36
07. 04. 2026 12.54
Izvolili ste točno tako. Niti svobodnjaki, niti SDSovci ne bojo nikoli zrihtali to. Nikoli. Tud SD ne, niti krščanarji. Tako da lejte ponudba - povpraševanje, isto kar se tiče izbire držav, kje bodo Slovenci delali. Pa mejte pač enormno bogate in Filipince za Wolt, ostalo pa drugje...Čim več stanovanj za mučkanja z denarjem, pa je to to....
BRABUS1
07. 04. 2026 12.54
Pa bodo mladi spet jamrali,da ne morejo do stanovanj.Sem te praznične dni kolesaril po sončni Štajerski.Pa poglej ti to mnogi gradbinci so vse dni delali.Pretež no mladi Kosovarji,Bosanci pa še kateri prišleki.Naši mladi pa praznovali in luksuzirali daleč naokoli.Polne ceste avtomobilov,motorjev in ostalega.Nihče za luksuz ne jamra,da je gorivo drago.Drago je samo,ko je trba v službo.
Andrej77
07. 04. 2026 13.39
Brabus žal a imaš prav. Jaz pri 60 letih zidar 4 hišo in verjamem da bi lahko zidal vsaj prvo tudi kdo mlajši aja potem ne bo za počitnice
pager
07. 04. 2026 12.53
saj vam cel svet zavida, še posebej evropa, drugi si tega ne morjo privoščit...
2mt8
07. 04. 2026 12.31
Seveda, saj je v Miamiju luksuzno stanovanje cenejše kot v Ljubljani pri enaki kvadraturi. Res pa je, da na Floridi ne poznajo %.
300 let do specialista
07. 04. 2026 12.29
Super podatek.
stoinena
07. 04. 2026 12.22
in ponovno ste volili isto vlado?
