V zadnjem lanskem četrtletju Slovenija z najvišjo rastjo cen stanovanj

V primerjavi z zadnjim trimesečjem leta 2024 so najvišjo rast cen stanovanjskih nepremičnin zabeležili na Madžarskem (+21,2 odstotka), Portugalskem (+18,9 odstotka) in Hrvaškem (+16,1 odstotka). V Sloveniji je bila rast 5,8-odstotna. Cene so se znižale le na Finskem, in sicer za 3,1-odstotka, je objavil evropski statistični urad Eurostat.

V primerjavi s predhodnim četrtletjem pa je bila rast najvišja v Sloveniji (+5,1 odstotka), na Madžarskem (+4,2 odstotka) in Portugalskem (+4,0 odstotka). Cene so se znižale v Franciji (-0,7 odstotka), na Finskem (-0,5 odstotka) in v Estoniji (-0,3 odstotka). Na Cipru se niso spremenile.

Eurostat je ob tem podatek o rasti cen v območju evra v tretjem lanskem četrtletju popravil za 0,1 odstotne točke navzdol na 1,5 odstotka. V EU je bila rast 1,6-odstotna.