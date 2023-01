Nadaljevalo se je ohlajanje gospodarske aktivnosti, napovedi pesimistične

Ohlajanje gospodarske aktivnosti v večini dejavnosti, visoke cene energentov in razmeroma toplo vreme so v zadnjih dveh mesecih leta imeli za posledico nižjo porabo zemeljskega plina in elektrike kot v primerljivem obdobju leto prej. Poraba plina je bila za 11 oz. 13 odstotkov nižja od primerljive povprečne porabe v prejšnjih petih letih, poraba elektrike pa je bila medletno nižja za pet odstotkov.

"Po naši oceni so k temu izboljšanju prispevali tudi ukrepi za blažitev draginje za gospodinjstva in podjetja, pomoč podjetjem ter zmanjšanje negotovosti glede dobav energentov to zimo," v danes objavljeni številki publikacije Ekonomsko ogledalo ugotavlja Urad vlade za makroekonomske analize in razvoj (Umar).

Potrošnja gospodinjstev je v povprečju oktobra in novembra ostala podobna kot v predhodnem četrtletju. Finančni položaj gospodinjstev se je v zadnjem četrtletju tekoče in medletno malenkost poslabšal, pri najranljivejših so ga blažili ukrepi države za zmanjšanje draginje.

Gospodarska rast bo v enem letu po mnenju 73 odstotkov od 4410 izvršnih direktorjev iz okoli 100 držav upadla, je pokazala raziskava družbe PricewaterhouseCoopers. Med glavnimi grožnjami svetovnemu gospodarstvu so izpostavili visoko inflacijo, makroekonomsko nestabilnost in geopolitične konflikte.

Prihodki so bili v 11 mesecih medletno višji za desetino. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2021 je bila rast nižja zaradi nižje rasti gospodarske aktivnosti, znižanja nekaterih davčnih obremenitev in izpada enkratnih prilivov v letu 2021 pri prodaji koncesij, ugotavlja Umar.

Medletna rast odhodkov v prvih 11 mesecih lani je bila zaradi nižjih dodatkov za plače javnih uslužbencev in subvencij podjetjem ter nižje rasti transferjev posameznikom in gospodinjstvom zaradi epidemije tako bistveno nižja kot leta 2021.

Na to je močno vplivalo znižanje izdatkov za blaženje epidemije, ki so bili v primerjavi z enakim obdobjem leta 2021 nižji za 1,9 milijarde evrov. Hkrati pa se je povečal obseg ukrepov za blažitev posledic energetske draginje, skupaj z ukrepi zaradi epidemije so k primanjkljaju v 11 mesecih po oceni Umarja prispevali 0,9 milijarde evrov.

Po navedbah družbe PricewaterhouseCoopers (PwC) je letošnja raziskava, v kateri je sodelovalo tudi 50 izvršnih direktorjev iz Slovenije, prinesla eno najbolj pesimističnih napovedi v zgodovini raziskave. "Njene ugotovitve so v nasprotju z lanskoletnimi, ko so bili direktorji rekordno optimistični," so izpostavili v družbi PwC.

Med ključnimi ugotovitvami tokratne raziskave so izpostavili, da skoraj 40 odstotkov izvršnih direktorjev meni, da njihove organizacije čez desetletje ne bodo ekonomsko uspešne in ne bodo preživele, če bodo nadaljevale po poti razvoja, na kateri so sedaj. Takšno mnenje so zaznali v številnih sektorjih in industrijah, vključno s telekomunikacijami, proizvodnjo, zdravstvom in tehnologijo.

Med državami so opazili veliko razliko. Med najbolj pesimističnimi so Francija, Nemčija in Velika Britanija, kar je posledica energetske krize in vojne v Ukrajini, saj so močno odvisne od ruskih energentov.