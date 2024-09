V ZDA prvič po marcu 2020 znižali ključno obrestno mero

Ključna obrestna mera je bila doslej več kot leto dni na razmerju od 5,25 do 5,50 odstotka. FOMC jo je na to raven dvignil julija 2023, potem ko je politiko višanja začel marca 2022 zaradi hitre rasti inflacije. Politika višanja obrestnih mer je bila uspešna in letna stopnja inflacije je trenutno 2,5-odstotna.

FOMC meni, da se inflacija trajno približuje ciljni ravni, tveganja glede zaposlenosti in inflacije so približno uravnotežena, gospodarski obeti pa so negotovi. "Pri ocenjevanju ustrezne denarne politike bo FOMC še naprej spremljal informacije za gospodarske obete in bo ustrezno prilagodil denarno politiko," so sporočili ameriški centralni bankirji.

Centralna banka je danes tudi objavila svoje ocene gospodarskih obetov, pri čemer je sporočila, da za letos pričakuje 2,0-odstotno rast BDP, kar je 0,1 odstotka manj kot v prejšnji napovedi. Stopnja brezposelnosti naj bi letos znašala okrog 4,4 odstotka.

FOMC namerava do konca letošnjega leta ključno obrestno mero znižati na razmerje med 4,25 do 4,50 odstotka, do konca leta 2025 pa na okrog 3,40 odstotka.