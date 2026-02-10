Varuh konkurence soglašal z Easyjetovim prevzemom Adrie Tehnike

Agencija za varstvo konkurence ne nasprotuje prevzemu podjetja Adria Tehnika s strani britanskega nizkocenovnega letalskega prevoznika Easyjet. Ugotavlja, da je koncentracija skladna s pravili konkurence. Easyjet se je za prevzem Adrie Tehnike dogovoril v začetku lanskega decembra, zaključek postopka je napovedal v začetku letošnjega leta.

Easyjet, ki s podjetjem za vzdrževanje letal Adria Tehnika s sedežem na brniškem letališču poslovno že sodeluje skoraj desetletje, po prevzemu v njem načrtuje dolgoročne investicije. Prevzem centra v Sloveniji bo prevozniku skupaj z njegovimi zaposlenimi pomagal uresničiti njihov cilj, to je prenesti še več vzdrževanja v lastno upravljanje, so ob sklenitvi posla sporočili iz Easyjeta.

V zadnjem obdobju je Easyjet že prenesel pomemben del svojih vzdrževalnih operacij v lastno upravljanje, med drugim z nedavnim prevzemom vzdrževalne organizacije SR Technics na Malti. Tudi prevzem Adrie Tehnike, ki jo bo še naprej vodila Barbara Perko Brvar, po navedbah družbe sledi tej strategiji.