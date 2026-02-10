Varuh konkurence soglašal z Easyjetovim prevzemom Adrie Tehnike

Agencija za varstvo konkurence ne nasprotuje prevzemu podjetja Adria Tehnika s strani britanskega nizkocenovnega letalskega prevoznika Easyjet. Ugotavlja, da je koncentracija skladna s pravili konkurence. Easyjet se je za prevzem Adrie Tehnike dogovoril v začetku lanskega decembra, zaključek postopka je napovedal v začetku letošnjega leta.
Easyjet, ki s podjetjem za vzdrževanje letal Adria Tehnika s sedežem na brniškem letališču poslovno že sodeluje skoraj desetletje, po prevzemu v njem načrtuje dolgoročne investicije. Prevzem centra v Sloveniji bo prevozniku skupaj z njegovimi zaposlenimi pomagal uresničiti njihov cilj, to je prenesti še več vzdrževanja v lastno upravljanje, so ob sklenitvi posla sporočili iz Easyjeta.
V zadnjem obdobju je Easyjet že prenesel pomemben del svojih vzdrževalnih operacij v lastno upravljanje, med drugim z nedavnim prevzemom vzdrževalne organizacije SR Technics na Malti. Tudi prevzem Adrie Tehnike, ki jo bo še naprej vodila Barbara Perko Brvar, po navedbah družbe sledi tej strategiji.
Letala družbe Easyjet letijo na več kot 1000 progah do več kot 160 letališč v 35 državah. Njena flota obsega več kot 350 letal iz družine Airbus A320.
Adria Tehnika je bila od junija 2024 v lasti češke investicijske družbe Hartenberg Holding, za katero stoji nekdanji češki premier in zmagovalec lanskih parlamentarnih volitev na Češkem Andrej Babiš. Družba je v letu 2024 po podatkih iz letnega poročila, objavljenega na Ajpesu, ustvarila 37,4 milijona evrov poslovnih prihodkov in 810.000 evrov dobička iz poslovanja (EBIT).
