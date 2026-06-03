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Gospodarstvo

Varuh: Vlada je posegala v neodvisnost Agencije za energijo

Ljubljana, 03. 06. 2026 16.34 pred 21 dnevi 2 min branja 7

Avtor:
STA N.Š.
Električno omrežje

Vlada in ministrstvo za okolje, podnebje in energijo sta s svojim ravnanjem pri spreminjanju sistema obračuna omrežnine pri elektriki posegla v neodvisnost Agencije za energijo ter s tem kršila načelo delitve oblasti, pravico do zdravega življenjskega okolja in načelo pravičnosti, je presodil Varuh človekovih pravic RS.

Varuh je obravnavo začel na podlagi številnih pobud državljanov zaradi povišanih stroškov električne energije po uvedbi nove metodologije obračunavanja omrežnine. "Vendar je obravnava širšega vprašanja pokazala, da problematika presega vprašanje posameznih računov za elektriko. V ospredje so stopila vprašanja neodvisnosti regulatorja, dolgoročne vzdržnosti elektroenergetskega sistema in sposobnosti države, da izvede pravičen ter učinkovit zeleni prehod," so danes sporočili iz institucije, ki jo vodi Simona Drenik Bavdek.

Varuh je ugotovil, da sta vlada in ministrstvo večkrat z javnimi pritiski, pozivi k spremembi metodologije obračunavanja omrežnine ter zakonodajnimi posegi posegala v pristojnosti Agencije za energijo kot neodvisnega regulatorja.

"Varuh opozarja, da je neodvisnost energetskega regulatorja eden od temeljnih stebrov evropskega energetskega prava. Njegova naloga je zagotavljanje strokovnega, nepristranskega in dolgoročno vzdržnega odločanja, neodvisnega od kratkoročnih političnih interesov," so zapisali.

Ob tem je Varuh poudaril pomen omrežnine za razvoj elektroenergetskega omrežja, ki da predstavlja ključno infrastrukturo za vključevanje obnovljivih virov energije, razvoj električne mobilnosti, uporabo toplotnih črpalk in doseganje podnebnih ciljev države.

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"Posegi, ki kratkoročno zmanjšujejo stroške za posamezne skupine odjemalcev, lahko po oceni Varuha dolgoročno oslabijo investicijsko sposobnost omrežja in s tem ogrozijo uspešnost energetskega prehoda," so navedli.

Varuh je ugotovil tudi, da država zaščite najbolj ranljivih odjemalcev ni uresničevala predvsem s ciljno usmerjenimi socialnimi ukrepi za preprečevanje energetske revščine, temveč predvsem s pritiski na metodologijo obračunavanja omrežnine in na regulatorja. Takšen pristop naj namreč ne bi sledil načelu pravičnosti, saj lahko stroške prikrito prenaša na druge uporabnike sistema in na prihodnje generacije.

Zato je Varuh v ravnanju vlade in ministrstva prepoznal kršitev pravice do zdravega življenjskega okolja iz 72. člena ustave, kršitev načela delitve oblasti iz 3. člena ustave in nesledenje načelu pravičnosti iz 3. člena zakona o varuhu človekovih pravic.

Varuh je pristojnemu ministrstvu priporočil tudi, naj še letos pripravi in zagotovi sprejem nove uredbe za spremljanje energetske revščine, saj ta predstavlja pomembno podlago za oblikovanje ciljno usmerjenih ukrepov pomoči gospodinjstvom, ki jih lahko stroški energetskega prehoda najbolj prizadenejo.

Primer po oceni Varuha presega področje energetike. "Odpira temeljna vprašanja spoštovanja neodvisnih institucij, vladavine prava in odgovornosti države do prihodnjih generacij. Energetski prehod namreč ne bo uspešen brez stabilnega, sodobnega in ustrezno financiranega elektroenergetskega omrežja, od katerega bo odvisna kakovost življenja sedanjih in prihodnjih generacij," so navedli.

omrežnina energetika
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KOMENTARJI7

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
anjerd
05. 06. 2026 10.53
To je agencija za krajo denarja, elektro omrežje so izgradili in financirali državljani nekdanje Jugoslavije, zdaj pa se vsi samo mastijo , elektrika pa po lesenih kolih iz Jugoslavije, kaj ste mislili, da bodo sami novi zrasli? Glavno da so nagrade direktorjev, raznih fikusov za uspešno delo.
Odgovori
+1
1 0
galeon
04. 06. 2026 10.20
Nehajte govorit neumnosti o neki neodvisnosti. Agencija za energijo spada pod vlado in ji je podrejena.
Odgovori
+7
7 0
M1111
03. 06. 2026 20.28
Sedaj, ko je vlada že v odhajanju je to presodil. Verjetno ni želel vplivati na volitve, tako kot pri dolgotrajni oskrbi, ko so novinarji šele po volitvah začeli omenjati nepravilnosti. Pričakovano!
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+8
8 0
Borec21
03. 06. 2026 20.25
Varuhu takoj ukint plačo pa naj bo zelen
Odgovori
+7
8 1
Slovener
03. 06. 2026 19.09
Čigava vlada ?
Odgovori
+2
2 0
M1111
03. 06. 2026 20.30
Kaj misliš, saj nove še ni. Edino, kar je uspelo Golobu je to, da je nekaterim dobro napolnil žepe jn spraznil proračun.
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+7
8 1
kekyooo
03. 06. 2026 21.29
holobova mafija kdo pa drug
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+4
5 1
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