Varuh: Vlada je posegala v neodvisnost Agencije za energijo

Varuh je obravnavo začel na podlagi številnih pobud državljanov zaradi povišanih stroškov električne energije po uvedbi nove metodologije obračunavanja omrežnine. "Vendar je obravnava širšega vprašanja pokazala, da problematika presega vprašanje posameznih računov za elektriko. V ospredje so stopila vprašanja neodvisnosti regulatorja, dolgoročne vzdržnosti elektroenergetskega sistema in sposobnosti države, da izvede pravičen ter učinkovit zeleni prehod," so danes sporočili iz institucije, ki jo vodi Simona Drenik Bavdek.

Varuh je ugotovil, da sta vlada in ministrstvo večkrat z javnimi pritiski, pozivi k spremembi metodologije obračunavanja omrežnine ter zakonodajnimi posegi posegala v pristojnosti Agencije za energijo kot neodvisnega regulatorja.

"Varuh opozarja, da je neodvisnost energetskega regulatorja eden od temeljnih stebrov evropskega energetskega prava. Njegova naloga je zagotavljanje strokovnega, nepristranskega in dolgoročno vzdržnega odločanja, neodvisnega od kratkoročnih političnih interesov," so zapisali.

Ob tem je Varuh poudaril pomen omrežnine za razvoj elektroenergetskega omrežja, ki da predstavlja ključno infrastrukturo za vključevanje obnovljivih virov energije, razvoj električne mobilnosti, uporabo toplotnih črpalk in doseganje podnebnih ciljev države.