Varuh: Vlada je posegala v neodvisnost Agencije za energijo

Varuh je obravnavo začel na podlagi številnih pobud državljanov zaradi povišanih stroškov električne energije po uvedbi nove metodologije obračunavanja omrežnine. "Vendar je obravnava širšega vprašanja pokazala, da problematika presega vprašanje posameznih računov za elektriko. V ospredje so stopila vprašanja neodvisnosti regulatorja, dolgoročne vzdržnosti elektroenergetskega sistema in sposobnosti države, da izvede pravičen ter učinkovit zeleni prehod," so danes sporočili iz institucije, ki jo vodi Simona Drenik Bavdek.
Varuh je ugotovil, da sta vlada in ministrstvo večkrat z javnimi pritiski, pozivi k spremembi metodologije obračunavanja omrežnine ter zakonodajnimi posegi posegala v pristojnosti Agencije za energijo kot neodvisnega regulatorja.
"Varuh opozarja, da je neodvisnost energetskega regulatorja eden od temeljnih stebrov evropskega energetskega prava. Njegova naloga je zagotavljanje strokovnega, nepristranskega in dolgoročno vzdržnega odločanja, neodvisnega od kratkoročnih političnih interesov," so zapisali.
Ob tem je Varuh poudaril pomen omrežnine za razvoj elektroenergetskega omrežja, ki da predstavlja ključno infrastrukturo za vključevanje obnovljivih virov energije, razvoj električne mobilnosti, uporabo toplotnih črpalk in doseganje podnebnih ciljev države.
"Posegi, ki kratkoročno zmanjšujejo stroške za posamezne skupine odjemalcev, lahko po oceni Varuha dolgoročno oslabijo investicijsko sposobnost omrežja in s tem ogrozijo uspešnost energetskega prehoda," so navedli.
Varuh je ugotovil tudi, da država zaščite najbolj ranljivih odjemalcev ni uresničevala predvsem s ciljno usmerjenimi socialnimi ukrepi za preprečevanje energetske revščine, temveč predvsem s pritiski na metodologijo obračunavanja omrežnine in na regulatorja. Takšen pristop naj namreč ne bi sledil načelu pravičnosti, saj lahko stroške prikrito prenaša na druge uporabnike sistema in na prihodnje generacije.
Zato je Varuh v ravnanju vlade in ministrstva prepoznal kršitev pravice do zdravega življenjskega okolja iz 72. člena ustave, kršitev načela delitve oblasti iz 3. člena ustave in nesledenje načelu pravičnosti iz 3. člena zakona o varuhu človekovih pravic.
Varuh je pristojnemu ministrstvu priporočil tudi, naj še letos pripravi in zagotovi sprejem nove uredbe za spremljanje energetske revščine, saj ta predstavlja pomembno podlago za oblikovanje ciljno usmerjenih ukrepov pomoči gospodinjstvom, ki jih lahko stroški energetskega prehoda najbolj prizadenejo.
Primer po oceni Varuha presega področje energetike. "Odpira temeljna vprašanja spoštovanja neodvisnih institucij, vladavine prava in odgovornosti države do prihodnjih generacij. Energetski prehod namreč ne bo uspešen brez stabilnega, sodobnega in ustrezno financiranega elektroenergetskega omrežja, od katerega bo odvisna kakovost življenja sedanjih in prihodnjih generacij," so navedli.
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