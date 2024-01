Vasle: ECB pričakuje nadaljnje postopno umirjanje inflacije

Ohlajanje gospodarske aktivnosti v evrskem območju se je v lanskem zadnjem četrtletju nadaljevalo. Ob vztrajno šibkem povpraševanju in zaostrenih pogojih financiranja je bilo ohlajanje široko osnovano, saj kazalniki nakazujejo upad aktivnosti tako za predelovalne dejavnosti kot tudi za storitve. Inflacija je bila decembra lani v evrskem območju 2,9-odstotna. Rast cen hrane se je nadaljnje upočasnila, osnovna inflacija pa je upadla na 3,4 odstotka.

Kot je navedel Vasle, kratkoročna cenovna gibanja ob tem nakazujejo ugodne obete za nadaljevanje dezinflacijskega procesa. "Osrednji tveganji za dolgotrajnejše vztrajanje povišane inflacije ostajata tesnost trga dela in povišana rast plač," je navedel.

Hitrejše upočasnjevanje inflacije ohranja pričakovanja tržnih udeležencev glede več znižanj ključnih obrestnih mer Evropske centralne banke (ECB) tekom letošnjega leta. To se po njegovih besedah odraža v precej nižjih zahtevanih donosnostih za državne obveznice in obveznice privatnega sektorja v primerjavi z najvišjimi ravnmi, ki so bile dosežene konec oktobra lani.

V januarju je prišlo do delne konsolidacije donosnosti po njihovem močnem znižanju v preteklih dveh mesecih ter do delne korekcije na delniških trgih. Premije za tveganje kljub temu ostajajo relativno nizke. Sezonsko povečan obseg izdaj državnih obveznic v začetku leta so vlagatelji dobro absorbirali. Razmere na finančnih trgih in cene finančnih instrumentov še naprej odražajo pričakovanja, da bodo centralne banke stabilizirale inflacijo pri dveh odstotkih brez večjih stranskih učinkov za gospodarstvo.