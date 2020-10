Vasle po seji sveta ECB: Obeti za zadnji del tega leta in 2021 se slabšajo

Čeprav nekateri indikatorji za tretje četrtletje potrjujejo okrevanje v evrskem območju, ki ga je ECB predvidela v junijskih napovedih, ko je napovedala 6,9-odstotni padec BDP evrskega območja v tem letu in 4,9-odstotno rast v prihodnjem letu, pa zaostrena epidemiološka slika po Evropi v zadnjih tednih in sprejeti oz. napovedani omejitveni ukrepi za zajezitev širjenja epidemije slabšajo obete za konec leta, je po seji osrednjega organa Evropske centralne banke (ECB) v izjavi za javnost navedel Boštjan Vasle .

Poslabševanje razmer in pričakovanj se že odraža tudi na finančnih trgih

Poslabševanje razmer in pričakovanj se, sicer v manjši meri, po Vasletovih navedbah odraža že tudi na finančnih trgih, predvsem na segmentu najbolj tveganih instrumentov, kot so delnice ali obveznice zasebnega sektorja nižje bonitete. Donosnosti manj tveganih obveznic, kot so državne obveznice evrskega območja, so medtem v zadnjih tednih upadale v vseh državah evrskega območja in marsikje dosegale rekordno nizke ravni.

Milejši odziv finančnih trgov na poslabšano gospodarsko okolje je po prepričanju sveta ECB posledica močno spodbujevalne denarne politike, je zapisal Vasle in spomnil, da so centralne banke evrosistema v preteklih mesecih močno povečale nakupe vrednostnih papirjev, uvedle dodatne izjemno ugodne operacije dolgoročnejšega refinanciranja bank in razširile kriterije za zavarovanje v teh operacijah.

Na obsežnost ukrepov kaže podatek, da se je bilanca evrosistema letos povečala za skoraj 45 odstotkov oziroma za 17 odstotkov lanskega BDP območja evra, je ponazoril guverner Banke Slovenije.