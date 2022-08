'Včasih sem na kosilo izplul za 2.500 evrov, letos je to 5.000 evrov'

Dejal je, da je čutil bolečino, ko je prišel čas za plačilo računa, čeprav seveda jahte ni polnil sam, ampak so to storili njegovi zaposleni.

"72 odstotkov več je stalo, da smo letos jahto s Floride pripeljali v New York," je za New York Post dejal drugi lastnik plovila.

Kriva je cena dizla, ki je v letošnji energetski krizi na drugi strani Atlantika zrasla še bistveno bolj kot cena bencina, pričakujejo pa, da se bo cena še zvišala.

Poleg tega lastnike jaht še posebej moti cena, ki jo zaračunavajo v lokalnih pristaniščih. Ker je polnilnih mest malo, konkurence praktično ni, zato so cene od običajnih višje še za kakšen evro ali dva na 3,7 litra goriva.

Lastnikov pristanišč pritožbe sicer ne ganejo, eden od njih je za medij dejal, da že mogoče, da je precej pritožb, je pa neizpodbitno tudi dejstvo, da so pristanišča še vedno polna, kar pomeni, da očitno še ni prehudo. "Bogati ljudje so lahko tudi zelo skopuški, ko gre za nekatere stvari. Zanje tako ni težava porabiti nekaj tisoč evrov za kosilo, doplačilo nekaj sto evrov za gorivo pa jih razjezi," je še dejal.

Šel je še dlje: "Obstajajo ljudje, ki imajo več sto milijonov dolarjev, pa izrezujejo kupone in jih dajejo posadki za nakup živil." Dejal je, da razume lastnike avtomobilov, ko tarnajo, saj je avto nujno prevozno sredstvo. Jahte pa so luksuz.

In kako drago je polnjenje rezervoarja jahte? Super jahta, kot je Eclipse – plovilo Romana Abramoviča – ima prostora za približno milijon litrov goriva, polnjenje rezervoarja tako stane približno 1,8 milijona evrov glede na cene dizelskega goriva v vzhodnem Sredozemlju, kjer se jahta nahaja. S polnim rezervoarjem Eclipse prevozi dolžino povratne vožnje med New Yorkom in Londonom.

So pa tudi lastniki jaht, ki se nad cenami ne pritožujejo. "Gorivo je moj najmanjši strošek," je za New York Post dejal lastnik jahte. "Posadka in vzdrževanje znašata 750.000 evrov na leto."