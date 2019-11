'Več bo podjetnosti, bolje bomo živeli'

Medtem ko se vlada Marjana Šarca ukvarja sama s sabo in svojim obstojem, ne pa z razvojem Slovenije, so pobudo v svoje roke prevzeli tako imenovani garažisti, podjetniki, ki so v devetdesetih letih začenjali v svojih garažah in se v 20 letih razvili v najboljša nišna podjetja na svetu. Predstavili so vseslovenski program za podjetno Slovenijo, s katerim želijo spodbujati podjetnost v naši družbi kot vrednoto.