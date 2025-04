Več kot 2000 evrov za iPhone? Trumpove carine bi lahko povzročile prav to

Večina iPhonov je še vedno izdelana na Kitajskem, ki je bila prizadeta s 54-odstotnimi carinami. Če te dajatve ostanejo, bo Apple pred težko izbiro: dodatne stroške prevzeti sam ali jih prenesti na stranke, piše Reuters . Nekaj proizvodnje se sicer seli v Vietnam in Indijo, toda tudi tem državam niso prizanesle carine, saj je Vietnam dobil 46-odstotno dajatev, Indija pa 26-odstotno.

Delnice podjetja so se takoj po odločitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa znižale za 9,3 odstotka, kar je najslabši dan po marcu 2020, ko je svet ohromila pandemija covida-19. Apple proda več kot 220 milijonov iPhonov na leto, njegovi največji trgi so ZDA, Kitajska in Evropa.

Najcenejši model iPhone 16 je bil predstavljen v ZDA s ceno 799 ameriških dolarjev (730 evrov), vendar bi lahko stal celo 1142 dolarjev (1045 evrov), kažejo izračuni, ki temeljijo na projekcijah analitikov pri Rosenblatt Securities.