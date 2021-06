Več kot 30.000 potnikov v 'modrem mehurčku': s 85 strani dolgim protokolom proti koronakrizi

Industrija križarjenj, ki po svetu zaposluje skoraj dva milijona ljudi, leta 2019 pa je globalni ekonomiji dodala 154 milijonov dolarjev, se je tako znašla med najbolj prizadetimi deli turizma. Meseci zaprtja so pustili posledice. Vrednost delnic družb, ki ponujajo križarjenja, je padala, nekaj družb se je znašlo v velikih težavah, nekatere so prodajale ladje ali jih celo pošiljale v razrez. Skupaj so se družbe poslovile od 34 ladij – korporacija Carnival, gigant v tem poslu, je že lani sporočila, da se poslavlja od 18 ladij oziroma 12 odstotkov flote.

Kot večina drugih turistične dejavnosti se je nato panoga križarjenj lani povsem ustavila, a za razliko od velikega dela turistične dejavnosti, ki se je v naslednjih 15 mesecih odpirala in zapirala v skladu z odloki vlad, so ladje ostale brez dovoljenja za ponovno plovbo.

Potem pa se je februarja lani na naslovnicah znašla ladja Diamond Princess. To je bil čas, ko se je novi koronavirus začel širiti iz Kitajske, strah je naraščal, informacij o virusu je bilo le malo. Oblasti so se zato ob pojavu virusa med potniki na krovu ladje odzvale ostro in s strahom, ladje za križarjenja pa so postale "strah in trepet" v pristaniščih, saj so bili številni predstavniki lokalnih oblasti po svetu prepričani, da "prinašajo bolezen".

Velika rast števila potnikov, investicije v nove ladje in zasebne otoke … Vse to je zadnja leta zaznamovalo hitro rastočo panogo križarjenj. Leta 2019 se je tako število potnikov, ki so se odpravili na križarjenje, povzpelo do skoraj 30 milijonov.

"Na začetku pandemije smo se pripravili na njen konec"

"Spomnim se, kako smo, ko se je vse skupaj začelo, sedeli v krizni sobi in je lastnik družbe dejal: želim, da ustvarimo najboljše okolje za počitnice, ko se bodo razmere umirile," pravi Capurro, ki meni, da je hitra vrnitev družbe na morje, kar sredi krize, "odsev strasti, ki jo čutijo do svojega dela". "To je bila seveda precej pogumna izjava glede na situacijo, v kateri smo bili. Vrnitev na morje se je zdela zelo oddaljena. Po drugi strani pa je šlo za pomembno in pogumno misel, ko smo se že na samem začetku pandemije začeli pripravljati na njen konec v želji po razvoju in izboljšanju."

"Še prej pa je bilo seveda ključno, da ob začetku zapiranja odpeljemo potnike in posadko ter zasidramo ladje. To je bil izziv, saj naša posadka prihaja z različnih koncev sveta, potovanja pa so bila omejena, številne letalske povezave so bile prekinjene. Nekateri so zato z nami na ustavljenih ladjah ostali še nekaj časa, potem pa smo se notranje organizirali. Zbrali smo ekipe strokovnjakov – številni med njimi so bili s področja zdravstva – da smo se poučili, s čim imamo sploh opravka."

Namesto da bi zgolj čakali na odločitve vlad, so začeli iskati rešitve: "Mislim, da za vsako industrijo velja, da se mora pripraviti na različne situacije in se nato primerno odzvati na krizo. V našem primeru je to nekoliko težje, ker sodelujemo z več državami, ki jih obiščejo naši potniki in od koder prihajajo naši gostje. Ampak brez načrta niti ne pridete do točke, na kateri se lahko začnejo pogajanja. Ker je naša flota ladij sodobna, smo bili v prednosti pred konkurenco. Eno pomembnih vprašanj je bilo na primer, kako hladiti zrak in ga po ladji distribuirati brez kroženja, kar je na naših ladjah zdaj mogoče. To pa pomeni, da lahko ponudimo varnejše okolje z manjšo možnostjo širjenja patogenov. Razmeram nismo prilagodili samo ladij, ampak tudi protokol, vse od rezervacije potovanja naprej. Tudi z zavarovalnicami smo se dogovorili za specifično zavarovanje. Spremenili smo nabavo sadja in zelenjave, delo na krovu ter seveda sam protokol potovanja. Nastal je 85 strani dolg protokol, s katerim smo nato obiskali vlade, začenši z italijansko."

Pogajanja z oblastmi v Evropi lažja

Družba se za to ni odločila le zato, ker tja segajo korenine njenih lastnikov: "Prednost Italije je, da ima veliko različnih pristanišč, tako da je mogoče samo iz italijanskih pristanišč sestaviti zanimivo potovanje, ne da bi sploh zapustili državo. Pogovori so nato kmalu stekli tudi z Malto, ki je za nas pomembna zaradi svoje lege."

Z oblastmi so se želele podobno pogajati tudi največje družbe, ki ponujajo križarjenja v ZDA, a so bile neuspešne. Za pogajalsko mizo so sicer prinesle manj dorečen protokol, še večja težava pa je bila, da je zaradi volilne vročice (ne)naklonjenost ladjam za križarjenja tam postala pereče politično vprašanje.

Za MSC se je razpletlo drugače: "Seveda bi bilo najlažje vse zapreti, a so se z nami v Italiji pogajali tudi o tem, kako potnike prepeljati med regijami. Med ukrepe so dodali celo izjeme, da so lahko potniki z vozovnicami za našo ladjo prehajali med regijami. Če bi moral stopiti v čevlje teh odločevalcev, bi rekel, da so bile to težke in pogumne odločitve."

"Moder mehurček"

Na morju so nato ustvarili "modro cono" brez covida: "Glede na ukrepe smo imeli v Italiji denimo rumeno, oranžno in rdeče območje, mi pa smo vzpostavili modro, ki je bilo nekaj časa edino območje, kjer si se lahko odpravil v restavracijo, užival v nočnem življenju, si ogledal gledališke in glasbene predstave ali raziskovali obalo."

Življenje na tem "območja" je sicer potekalo na svojevrsten način, ki je preprečeval vdor virusa. Uvedli so pravila vzdrževanja medsebojne razdalje, ladja je sprejela veliko manj potnikov, kot so njene kapacitete, pripravili so posebne kabine, ki bi bile ob vdoru virusa namenjene okuženim potnikom, okrepili so zdravstveni del posadke, klasične jedilne liste so zamenjali tisti, ki si jih lahko potniki ogledajo na mobilni napravi, prilagodili so predstave, še pogosteje so razkuževali površine, ponekod so bile obvezne maske, potniki pa so lahko ladjo zapustili le v okviru ladjarjevih ekskurzij, in to v varnem mehurčku. "Vse skupaj je zelo kompleksno. Želeli smo, da bi lahko potovali vsi, ki želijo, zato smo uvedli testiranje, ki ga izvajamo tudi zdaj, ko že poteka cepljenje. Tudi v prihodnosti bomo testirali. Smo družinsko podjetje, na krovu naših ladij želimo otroke, ampak to še dodatno poveča kompleksnost operacije."