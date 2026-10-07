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Gospodarstvo

Več kot milijarda evrov primanjkljaja na dan: EU v omejitev uvoza kitajskih hibridov?

Bruselj, 07. 10. 2026 16.19 pred 33 minutami 4 min branja 1

Avtor:
N.Š.
Električni avtomobili BYD

Evropska unija pripravlja nove zaščitne ukrepe, s katerimi bi omejila uvoz hibridnih avtomobilov iz Kitajske, poroča Bloomberg. Kitajski proizvajalci so namreč po uvedbi visokih evropskih carin na električna vozila hitro pridobili delež na trgu hibridov – avgusta je bil vsak četrti hibrid, prodan v Evropi, kitajske znamke. Evropska komisija zdaj razmišlja o časovno omejeni uvozni kvoti, nad katero bi veljala dodatna dajatev. Končna odločitev še ni sprejeta, načrti pa se lahko spremenijo po novih pogovorih med Brusljem in Pekingom.

Evropska komisija pripravlja zaščitne ukrepe za omejitev uvoza kitajskih hibridnih avtomobilov v Evropsko unijo, poroča Bloomberg ob sklicevanju na vire. Bruselj želi z ukrepom zmanjšati trgovinski primanjkljaj s Kitajsko in zaščititi evropske sektorje pred hitro rastjo kitajskega uvoza.

Kitajske avtomobilske znamke so avgusta dosegle rekorden delež evropskega avtomobilskega trga. Znamke, med katerimi je BYD, so predstavljale skoraj 12 odstotkov vseh prodanih novih avtomobilov v regiji.

Še izrazitejši je njihov položaj pri hibridih. Kitajske znamke so predstavljale vsak četrti prodani hibrid, pri priključnih hibridih pa celo vsakega tretjega.

Omejena količina, nato dodatna dajatev

Evropska komisija po navedbah Bloombergovih virov preučuje uporabo tako imenovanih zaščitnih ukrepov.

Ti EU omogočajo omejevanje uvoza izdelkov iz posameznega sektorja, če pride do njegovega nenadnega povečanja.

Ena od možnosti je uvedba tarifne kvote. Do določene količine bi lahko avtomobile uvažali pod obstoječimi pogoji, za uvoz nad določeno mejo pa bi veljala dodatna dajatev.

Predlagana omejitev uvoza hibridov bi bila po navedbah virov časovno omejena.

Komisija želi hibride uporabiti kot prvi preizkus takšnega pristopa. Če bi se izkazal za uspešnega, bi ga lahko pozneje uporabila tudi v drugih sektorjih, kjer EU ugotavlja trgovinska neravnovesja.

Novica je spodbudila rast delnic evropskih avtomobilskih proizvajalcev. Delnica Volkswagna je pridobila do 4,6 odstotka, Renaulta do 6,1 odstotka, Mercedes-Benza pa do dva odstotka.

Maroš Šefčovič
Maroš Šefčovič
FOTO: AP

Šef evropske trgovine v Peking

Končna oblika ukrepov še ni določena. Evropski komisar za trgovino in gospodarsko varnost Maroš Šefčovič bo še ta teden odpotoval v Peking, kjer se bo pogovarjal s kitajskim ministrom za trgovino Wang Wentaojem.

Po navedbah Bloombergovih virov se lahko načrti EU glede omejevanja uvoza hibridov spremenijo glede na izid teh pogovorov.

Eden od ciljev Bruslja naj bi bil omejitev določiti tako, da ne bi sprožila povračilnih ukrepov Pekinga.

Evropska komisija Bloombergovega poročanja ni želela komentirati.

Več kot milijarda evrov primanjkljaja na dan

V ozadju avtomobilskega spora je precej širše trgovinsko neravnovesje med EU in Kitajsko. Po podatkih, ki jih navaja Bloomberg, evropski trgovinski primanjkljaj s Kitajsko presega milijardo evrov na dan.

Evropska komisija zato zaostruje trgovinsko politiko do Kitajske in išče načine za zaščito evropskih sektorjev pred hitro rastjo kitajskega izvoza.

Voditelji držav EU bodo sredi oktobra razpravljali o razmerah in morebitnih novih instrumentih, ki bi jih Unija lahko uporabila v odzivu na kitajske trgovinske prakse.

Komisija naj bi do konca leta predstavila tudi vrsto orodij za zmanjševanje trgovinskega neravnovesja in diverzifikacijo evropskih dobavnih verig.

Bruselj in Peking sta pogajanja začela že letos, EU pa je oktober določila kot rok za doseganje konkretnega napredka pri vzpostavljanju bolj uravnoteženih trgovinskih odnosov.

EU in Kitajska se pogajata tudi o trgovini in naložbah, pravicah intelektualne lastnine, reformi Svetovne trgovinske organizacije ter nadzoru izvoza.
EU in Kitajska se pogajata tudi o trgovini in naložbah, pravicah intelektualne lastnine, reformi Svetovne trgovinske organizacije ter nadzoru izvoza.
FOTO: Shutterstock

EU želi tudi boljši dostop do kitajskega trga

Pogovori niso omejeni na avtomobile. EU in Kitajska se pogajata tudi o trgovini in naložbah, pravicah intelektualne lastnine, reformi Svetovne trgovinske organizacije ter nadzoru izvoza.

EU si želi predvsem hitrejšega sistema za kitajske izvozne postopke pri kritičnih surovinah.

Od Pekinga zahteva tudi boljši dostop evropskih podjetij do kitajskega trga in zmanjšanje trgovinskih ovir, med drugim za evropsko žganje, svinjino in mlečne izdelke.

Kitajska je bila po navedbah virov doslej pripravljena razpravljati o naložbah in povečanju uvoza iz EU, precej manj pa o omejevanju lastnega izvoza.

Zato za zdaj tudi ni jasno, ali bi bila pripravljena sprejeti predlog o omejitvi izvoza hibridnih avtomobilov.

Kitajska prostovoljnemu omejevanju izvoza nasprotuje

Peking je že prej zavrnil zamisel o prostovoljni omejitvi izvoza hibridov. "Te tako imenovane prostovoljne omejitve izvoza resno kršijo pravila Svetovne trgovinske organizacije ter so v nasprotju z zakonitostmi tržnega gospodarstva in načelom poštene konkurence. Kitajska temu odločno nasprotuje," je prejšnji mesec sporočil tiskovni predstavnik kitajskega ministrstva za trgovino.

Kitajska je od EU zahtevala tudi omilitev evropskega nadzora izvoza, vendar je Evropska komisija zahtevo zavrnila z argumentom, da gre za področje v pristojnosti držav članic.

Hibridi za zdaj brez visokih carin za kitajske električne avtomobile

Pomembna razlika med električnimi in hibridnimi avtomobili je trenutna carinska obravnava. Kitajski hibridni avtomobili trenutno niso obremenjeni z enakimi visokimi dodatnimi carinami, ki jih je EU uvedla za električna vozila, izdelana na Kitajskem.

Bruselj je dodatne carine na kitajske električne avtomobile uvedel po preiskavi državnih subvencij kitajskim proizvajalcem.

Peking si prizadeva, da bi EU te carine nadomestila s tako imenovanimi cenovnimi zavezami, pri katerih bi proizvajalci spoštovali določene minimalne izvozne cene.

Hitra rast prodaje kitajskih hibridov je zdaj odprla novo področje trgovinskega spora.

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Delavec_Slo
07. 10. 2026 17.05
Dolgo ste nucal EU veleumi, to mi ki delmo za jurja vemo od prvega prodanega china avta!!!
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