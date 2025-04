Več kot milijon evrov subvencij podjetnikom za električna vozila

Družba Borzen je v uradnem listu objavila javni poziv za sofinanciranje nakupa električnih vozil samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam z dejavnostjo. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ima za to namenjenih okvirno 1,25 milijona evrov, vloge bodo začeli sprejemati 22. aprila.