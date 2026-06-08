Zavarovalnica Triglav z rekordnim dobičkom, zaposleni zahtevajo višje plače

"Že vrsto let opozarjamo, da smo kljub vsakoletnim izjemnim poslovnim rezultatom Zavarovalnice Triglav, ki je lani zabeležila rekordnih 174,1 milijona evrov čistega dobička, zaposleni, ki smo najbolj zaslužni za uspešno poslovanje zavarovalnice, vedno pri repu, ko pride do naših prihodkov," so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v enem od dveh reprezentativnih sindikatov v Zavarovalnici Triglav. Pobudo sindikata za podajo zahtev upravi je podpisalo več kot 1000 zaposlenih oziroma polovica vseh zaposlenih v družbi. Zavarovalnica Triglav je imela glede na navedbe letnega poročila v letu 2025 2121 zaposlenih (po ekvivalentu polnega delovnega časa), celotna skupina Triglav pa 5037. V sindikatu opozarjajo, da analiza skupne stopnje letne rasti plač (analiza CAGR) glede na ostale primerljive kazalnike dokazuje, da dosedanja pogajanja in parcialni letni dvigi plač niso bili zadostni. "Naše plače so v zadnjih 20 letih realno izgubljale tekmo z inflacijo, standardom ostalih zaposlenih in družbeno ravnjo blaginje. V zadnjih 20 letih se je prag tveganja revščine v Sloveniji letno povečeval za 3,45 odstotka, povprečna bruto plača se je letno povečevala za 3,61 odstotka, povprečna bruto pokojnina za 3,33 odstotka, povprečna plača v Zavarovalnici Triglav pa zgolj za 1,71 odstotka. Ta odstotek bi bil še nižji, če ne bi bilo sindikalnega delovanja, s katerim smo v zadnjih petih letih dosegli omilitev tega nesorazmerja," so opozorili. Dodali so, da kombinacija nizke mediane plač in rasti življenjskih stroškov pomeni, da se kupna moč zaposlenih realno krči. V sindikatu tako menijo, da se morajo plače zvišati na ravni, ki bodo večini zaposlenih omogočile občuten prehod v višji življenjski standard. Zavzemajo se tudi za to, da bi se rast in uspešnost poslovanja podjetja odražala tudi pri plačah zaposlenih ter da bi se plačne anomalije kolektiva reševalo sistemsko, ne z individualno obravnavo, ki da še dodatno povečuje plačne anomalije in otežuje sistemsko prilagajanje. "Zaposleni so v preteklem obdobju z višjo produktivnostjo in prilagodljivostjo omogočili stabilnost poslovanja. Čas je, da se ta prispevek pravično ovrednoti skozi trajno povišanje osnovnih plač. Dvig plač, ki ga predlaga sindikat, zato ni izredna zahteva po luksuzu, temveč nujna korekcija dolgoročnega zaostanka," so podčrtali.

Vodstvo: Osnovne plače smo že večkrat sistemsko usklajevali

Za odziv smo se obrnili tudi na Zavarovalnico Triglav, kjer pravijo, da se zavedajo, da so njihovi poslovni rezultati v prvi vrsti rezultat znanja, zavzetosti in vsakodnevnega dela zaposlenih. "Zato je povsem razumljivo, da se ob dobrem poslovanju odpirajo tudi vprašanja glede plač in vrednotenja njihovega prispevka. Ta pričakovanja jemljemo resno in jih spoštujemo," so pojasnili za 24ur.com. Dodali so, da razumejo tudi, da vprašanja, povezana z višino plače, po svoji naravi praviloma uživajo široko podporo zaposlenih. "V zadnjih letih smo sicer osnovne plače že večkrat sistemsko usklajevali, pri čemer je njihova rast bistveno presegla inflacijo, poleg tega redno izvajamo tudi napredovanja zaposlenih in dodatne prilagoditve tam, kjer je to potrebno," so zatrdili. Kot pravijo, v zavarovalnici že dlje časa prepoznavajo pomembnost konkurenčnega in razvojno usmerjenega sistema nagrajevanja. "Skupaj s predstavniki obeh reprezentativnih sindikatov in Sveta delavcev zato že aktivno sodelujemo pri pripravi sistemskih rešitev, ki bodo dolgoročno pravične, vzdržne in konkurenčne, pri tem pa bodo upoštevale poslovne rezultate, razmere na trgu dela ter potrebo po prepoznavanju in zadržanju uspešnih sodelavcev," so zapisali.

Zavarovalnica Triglav FOTO: Shutterstock

Sindikati tudi za boljše pogoje zastopnikov in ohranitev mreže poslovalnic

Poleg ureditve plačnega sistema zaposleni pričakujejo tudi boljše pogoje zastopnikov za delo in prodajo. Vodstvo zavarovalnice pozivajo tudi k prenehanju zapiranja in prodaje nepremičnin po Sloveniji. "Razpršena mreža poslovalnic po številnih krajih v Sloveniji je namreč naša največja konkurenčna prednost in nekaj, kar nam omogoča neposreden stik s strankami v različnih okoljih," so ocenili. Po njihovih pojasnilih se uprava na njihove pozive k odpravi plačnih nesorazmerij več mesecev odziva "le s pojasnili, da so zaposleni po internih raziskavah zadovoljni, kljub temu da podpisi več kot 1000 zaposlenih govorijo prav nasprotno". Še bolj zaskrbljujoče je po njihovih navedbah dejstvo, da se na njihovo pobudo nista odzvala niti predstavnika večinskega lastnika, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter Slovenski državni holding. V vodstvu so v odgovoru za 24ur.com zapisali, da so zavarovalni zastopniki ključni del poslovnega modela podjetja in pomemben stik s strankami. Kot pravijo, jim zato zagotavljajo ustrezne pogoje za delo in prodajo ter nagrajevanje, ki je neposredno povezano z doseženimi rezultati. "Hkrati kontinuirano vlagamo v njihov razvoj z rednimi usposabljanji, izobraževanji in zagotavljanjem vseh potrebnih licenc, ob tem pa v sodelovanju s predstavniki zaposlenih v okviru oblikovane delovne skupine za prodajo že potekajo usklajevanja in redni sestanki o predlogih morebitnih sprememb, ki so povezane z njihovim delom," so dodali. Glede zapiranja in prodaje nepremičnin po Sloveniji, pa so v Zavarovalnici Triglav pojasnili, da se prilagajajo potrebam strank in da si prizadevajo za zagotavljanje "izjemne in poenotene uporabniške izkušnje na vseh stičnih točkah". "Zato neprestano razvijamo dostopnost naših storitev – tako na fizičnih kot digitalnih kanalih. Ob razvoju dostopnosti na digitalnih in mobilnih kanalih ter prilagajanju števila in prenovi nekaterih poslovnih enot je našim strankam vseskozi na voljo tudi široka prodajna mreža več kot 500 zavarovalnih zastopnikov po vsej Sloveniji, ki zagotavljajo osebni stik ne glede na lokacijo, hkrati pa vse več storitev omogočamo tudi na daljavo, hitreje in bolj fleksibilno," so zapisali.

Sindikat napoveduje zaostrovanje aktivnosti, če jim vodstvo ne prisluhne