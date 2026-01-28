Naslovnica
Gospodarstvo

Več tisočim že ta mesec višje pokojnine: prejeli bodo do 120 evrov več

Ljubljana, 28. 01. 2026 13.53 pred 38 minutami 3 min branja 9

Avtor:
STA
Denar

Zpiz je v skladu z novelo pokojninske zakonodaje izvedel akontativni preračun pokojnin za upravičence do zagotovljene pokojnine in prejemnike najnižjega zneska invalidske pokojnine. Gre za skupno nekaj več kot 130.000 ljudi, ki bodo tako že ta mesec prejeli višji znesek, nekateri le za tri evre, nekateri pa tudi za 120 evrov, so sporočili iz Zpiza.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) je z izvedbo akontativnih preračunov s pričetkom leta naredil prvi korak na poti do realizacije vsebin, ki mu jih nalaga novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, so pojasnili v sporočilu za javnost. Ob tem so navedli, da je sicer rok za izpeljavo nove odmere najnižjih in zagotovljenih pokojnin ter nove odmere nadomestil iz invalidskega zavarovanja do konca junija, a so to storili "takoj v mesecu januarju 2026 kljub vsem tehničnim izzivom, ob zavedanju, da gre za prejemnike nizkih pokojnin in nadomestil".

Preberi še Kaj nas čaka v letu 2026?

Zpiz je tako izvedel akontativni preračun pokojnin za upravičence do zagotovljene pokojnine in prejemnike najnižjega zneska invalidske pokojnine ter za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki se jim nadomestila odmerjajo ob upoštevanju zneska zagotovljene pokojnine ali najnižjega zneska invalidske pokojnine. Pojasnili so, da je preračun akontativne narave, saj še ne razpolagajo z vsemi podatki, da bi lahko izvedli že dokončno odmero, denimo z odstotkom uskladitve pokojnin. Dokončno odmero bodo tako izvedli kasneje s poračunom za nazaj.

Za koliko bodo višji zneski?

Kot so navedli, se uživalcem zagotovljene starostne, invalidske ali družinske oziroma vdovske pokojnine namesto 781,94 evra sedaj zagotavlja 785 evrov oziroma se jim pri odmeri upošteva višji znesek. Ta znesek so po njihovih pojasnilih prejeli tudi vsi uživalci pokojnin, katerih znesek pokojnine se je gibal med 781,94 evra in 785 evrov. Gre za več kot 85.900 uživalcev, ki so pridobili starostno ali invalidsko pokojnino in se jim izplačuje zagotovljena pokojnina, ter za več kot 3300 uživalcev družinskih in vdovskih pokojnin.

Uživalci najnižjih zneskov invalidskih ter družinskih in vdovskih pokojnin, katerih osnova se odmerja od najnižjega zneska invalidskih pokojnin, bodo po novem prejeli novi najnižji znesek invalidske pokojnine v višini 610 evrov. Povišanja je bilo deležnih približno 8300 invalidskih upokojencev, ki so prejemali pokojnino v znesku 490,03 evra in bodo tako prejeli za približno 120 evrov več. Povišanja je bilo deležnih tudi okoli 12.300 invalidskih upokojencev, ki so prejemali pokojnino med 490,03 evra in 610 evrov. Skupaj je bilo povišanja deležnih približno 20.600 invalidskih upokojencev, kar predstavlja skoraj tretjino vseh invalidskih upokojencev, so navedli na Zpizu.

Višji znesek bodo prejeli tudi prejemniki družinskih in vdovskih pokojnin, ki jim je bila pokojnina odmerjena od najnižjega zneska invalidske pokojnine. Gre za približno 8600 oseb, pri katerih se je kot osnova upoštevalo 490,03 evra, ter za več kot 7200 oseb, ki jim je bila pokojnina odmerjena od osnove v višini med 490,03 evra in 610 evrov, skupaj torej za več kot 15.800 oseb.

Nov znesek tudi prejemnikom starostnih, družinskih in vdovskih pokojnin

Do novega zneska v višini 610 evrov so upravičeni tudi uživalci starostnih, družinskih in vdovskih pokojnin, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti in so dopolnili pokojninsko dobo v enaki višini, kot je predpisana višina pokojninske dobe brez dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti. Iz tega naslova se je povišanje izvedlo za 124 prejemnikov.

Denar
Denar
FOTO: Shutterstock

Preračunane zneske na nov znesek zagotovljene pokojnine 785 evrov so prejeli tudi zatečeni uživalci invalidskih nadomestil, hkrati pa so se jim pridružili tisti, ki se jim je za osnovo upošteval znesek pokojnine med 781,94 evra in 785 evrov. Gre za skupaj 3936 prejemnikov.

Zneske so preračunali tudi uživalcem invalidskih nadomestil, ki so imeli opravljeno odmero od najnižjega zneska invalidske pokojnine. Teh uživalcem, ki jim je bilo nadomestilo odmerjeno od osnove v višini 490,03 evra oziroma od osnov do zneska 610, je skupaj 362, so še navedli na Zpizu.

zpiz pokojnina invalidi

Več dobička med zaposlene: poslanci predlogu naklonjeni

Trump: Dolarju gre odlično. Vrednost valute nato strmo padla

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Misika1967
28. 01. 2026 14.50
Naj zupniku manj dajo pa bo vec ostalo. Najbolj nehvalezni najbolj jansisticni. Pa kaj ni nihce nic v zivljenju prisparal???? Mladim druzinam je treba dat vec,oni si komaj zivljenje ustvarjajo.
Odgovori
+1
1 0
Buča hokaido
28. 01. 2026 14.46
Iziizi, nekaj pa bo, a ne?
Odgovori
0 0
SpamEx
28. 01. 2026 14.45
Kje je pa Rupar? a je spet na Dobu?
Odgovori
0 0
proofreader
28. 01. 2026 14.45
Če ne bi imeli Goloba bi že tri leta imeli višje pokojnine.
Odgovori
+1
1 0
vlahov
28. 01. 2026 14.40
Dobivam invalidsko pokojnino 440 eur na trr . Ker prej plačam 1% za oskrbo in dodatno zdravstveno. Prag revščine je pa 1050 eur -1100 eur. Sem totalni Revež.
Odgovori
+0
1 1
enapi
28. 01. 2026 14.43
pa vseeno ne podpiraš dviga minimalca. trol
Odgovori
+0
1 1
pojtrarara
28. 01. 2026 14.30
kje je zdaj rupar in jansisti ti grozna vlada 130.000 ljudi bo dobilo visje pokojnine... res groza ta vlada res nic ne naredi za ljudi, pridi no jansa in jim vzami to. ti to tako znas narediti za ljudi
Odgovori
-1
4 5
kr en 123
28. 01. 2026 14.36
Če nebi bile volitve čez 2 meseca, jih tudi Golob nebi dal.. ampak mu slabo kaže in se mora malo pokazat....
Odgovori
+3
5 2
Thor78
28. 01. 2026 14.42
Dvig minimalne plače, delavec dobi 94€, država pa na račun tega 150€, in glej ga zlomka, stroški gredo prav tako gor, komunala v Ljubljani že draži, hrana se bo tudi še podražila, tako da delavec nima nič več, samo država pobere več prispevkov in ddv-ja.
Odgovori
+2
3 1
