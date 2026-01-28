Več tisočim že ta mesec višje pokojnine: prejeli bodo do 120 evrov več

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) je z izvedbo akontativnih preračunov s pričetkom leta naredil prvi korak na poti do realizacije vsebin, ki mu jih nalaga novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, so pojasnili v sporočilu za javnost. Ob tem so navedli, da je sicer rok za izpeljavo nove odmere najnižjih in zagotovljenih pokojnin ter nove odmere nadomestil iz invalidskega zavarovanja do konca junija, a so to storili "takoj v mesecu januarju 2026 kljub vsem tehničnim izzivom, ob zavedanju, da gre za prejemnike nizkih pokojnin in nadomestil".

Zpiz je tako izvedel akontativni preračun pokojnin za upravičence do zagotovljene pokojnine in prejemnike najnižjega zneska invalidske pokojnine ter za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki se jim nadomestila odmerjajo ob upoštevanju zneska zagotovljene pokojnine ali najnižjega zneska invalidske pokojnine. Pojasnili so, da je preračun akontativne narave, saj še ne razpolagajo z vsemi podatki, da bi lahko izvedli že dokončno odmero, denimo z odstotkom uskladitve pokojnin. Dokončno odmero bodo tako izvedli kasneje s poračunom za nazaj.

Kot so navedli, se uživalcem zagotovljene starostne, invalidske ali družinske oziroma vdovske pokojnine namesto 781,94 evra sedaj zagotavlja 785 evrov oziroma se jim pri odmeri upošteva višji znesek. Ta znesek so po njihovih pojasnilih prejeli tudi vsi uživalci pokojnin, katerih znesek pokojnine se je gibal med 781,94 evra in 785 evrov. Gre za več kot 85.900 uživalcev, ki so pridobili starostno ali invalidsko pokojnino in se jim izplačuje zagotovljena pokojnina, ter za več kot 3300 uživalcev družinskih in vdovskih pokojnin.

Uživalci najnižjih zneskov invalidskih ter družinskih in vdovskih pokojnin, katerih osnova se odmerja od najnižjega zneska invalidskih pokojnin, bodo po novem prejeli novi najnižji znesek invalidske pokojnine v višini 610 evrov. Povišanja je bilo deležnih približno 8300 invalidskih upokojencev, ki so prejemali pokojnino v znesku 490,03 evra in bodo tako prejeli za približno 120 evrov več. Povišanja je bilo deležnih tudi okoli 12.300 invalidskih upokojencev, ki so prejemali pokojnino med 490,03 evra in 610 evrov. Skupaj je bilo povišanja deležnih približno 20.600 invalidskih upokojencev, kar predstavlja skoraj tretjino vseh invalidskih upokojencev, so navedli na Zpizu.

Višji znesek bodo prejeli tudi prejemniki družinskih in vdovskih pokojnin, ki jim je bila pokojnina odmerjena od najnižjega zneska invalidske pokojnine. Gre za približno 8600 oseb, pri katerih se je kot osnova upoštevalo 490,03 evra, ter za več kot 7200 oseb, ki jim je bila pokojnina odmerjena od osnove v višini med 490,03 evra in 610 evrov, skupaj torej za več kot 15.800 oseb.