Gospodarstvo

Več dobička med zaposlene: poslanci predlogu naklonjeni

Ljubljana, 28. 01. 2026 14.09 pred 18 dnevi 6 min branja 40

Avtor:
STA N.L. K.H.
Lestvica najbogatejših

Vse poslanske skupine so naklonjene predlogu novega zakona o udeležbi delavcev pri dobičku, ki ga je vlada pripravila s ciljem možnosti razdelitve večjega deleža dobička zaposlenim kot zdaj ter povečanja motiviranosti in pripadnosti delavcev do podjetij. Po predlogu bodo lahko lastniki podjetij izplačali svojim zaposlenim 33 odstotkov dobička poslovnega leta. Doslej je bil ta delež določen pri 20 odstotkih. Povišal se bo tudi zgornji limit izplačil, in sicer z 10 na 20 odstotkov bruto mase plač.

Danes so poslanci Državnega zbora (DZ) opravili drugo obravnavo predloga zakona, ki ga je vlada pripravila s ciljem možnosti razdelitve večjega deleža dobička zaposlenim kot zdaj ter povečanja motiviranosti in pripadnosti delavcev do podjetij. 

DZ je k predlogu zakona sprejel več dopolnil, zato bo o zakonu glasoval na prihodnji seji.

Po predlogu bodo lahko lastniki podjetij izplačali svojim zaposlenim 33 odstotkov dobička poslovnega leta. Doslej je bil ta delež določen pri 20 odstotkih. Povišal se bo tudi zgornji limit izplačil, in sicer z 10 na 20 odstotkov bruto mase plač.

Ob tem se bo uvedla takojšnja 100-odstotna davčna olajšava za razdeljene zneske, medtem ko je dosedanja ureditev v prvem letu omogočala znižanje osnove samo za 70 odstotkov, za 100 odstotkov pa šele po treh letih. 

"Cilj tega zakona je jasen – dvig produktivnosti našega gospodarstva, ki ga hočemo doseči z boljšim vključevanjem, motiviranjem in nagrajevanjem zaposlenih," je predlog zakona danes v DZ predstavil državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež. Spomnil je, da veljavni zakon iz leta 2008 v praksi ni zaživel, saj je v sheme delitve dobička trenutno vključenih le 0,07 odstotka vseh zaposlenih.

Vlada želi to spremeniti, zato je v predlogu novega zakona predvidela povečanje deleža dobička, ki ga lahko lastniki podjetij delijo z zaposlenimi, z 20 na 33 odstotkov poslovnega leta. Hkrati se poenostavlja davčna obravnava tovrstnih izplačil, in sicer se uvaja 100-odstotna davčna olajšava za razdeljene zneske. Povišuje se še zgornji limit izplačil ter odpravlja obvezna registracija pogodb.

Tri sheme

Predlog zakona določa tri sheme, preko katerih lahko podjetja nagradijo svoje zaposlene – denarno shemo z delitvijo dobička v denarju, družbeniško shemo z delitvijo dobička v deležih in delniško shemo z delitvijo dobička v delnicah. Novo za delavce v vseh treh primerih bo, da bo za vse tri sheme veljala cedularna obdavčitev in se torej izplačilo ne bo štelo v osnovo za odmero dohodnine in ni obremenjeno s prispevki.

"Z različnimi shemami omogočamo podjetjem, da glede na svoj poslovni model, organizacijsko kulturo in poslovne cilje sama definirajo način, na kakšen način bodo nagrajevala zaposlene," je dejal Frangež.

O enem od treh načinov delitve dobička se bodo dogovorili zaposleni in podjetje s pogodbo. Ta bo morala veljati za vse delavce in ne bo smela nikogar izključevati. Pri tem se obvezna registracija pogodbe o udeležbi pri dobičku odpravlja, podjetje jo bo moralo le predložiti gospodarskemu ministrstvu.

100-odstotno davčno olajšavo za podjetja in 25-odstotno obdavčitev prejemkov zaposlenih za deleže in delnice oz. 30-odstotno za izplačila v denarju bodo lahko uveljavljali le v podjetjih, kjer bodo skrbeli za ustrezno rast plač. 

Predlagano novo ureditev je Frangež označil za pravično, pregledno in vzdržno. "Z njo zagotavljamo, da so zaposleni prepoznani kot ključni soustvarjalci uspeha, podjetja pa nagrajena za pravično delitev ustvarjene vrednosti," je dejal.

Tem besedah so pritrdili v vseh poslanskih skupinah. Strinjali so se, da je veljavna ureditev preveč zapletena, administrativno obremenjujoča in davčno povsem neprivlačna, zato je potrebna prenove.

"Predlagana ureditev udeležbe delavcev pri dobičku končno vzpostavlja jasen, pregleden in uporaben institut, postopki so poenostavljeni, pravila so vnaprej določena, davčna obravnava pa jasna in vezana na dejanski učinek," je dejala Bojana Muršič (SD). Udeležbo pri dobičku je označila za jasen signal zaupanja podjetja v svoje zaposlene.

Predsednik SBC pozdravlja predlog zakona o udeležbi delavcev pri dobičku

Trenutna vlada je za podjetnike in obrtnike naredila to, kar ni še nobena doslej, je ob obravnavi predloga zakona o udeležbi delavcev pri dobičku dejal predsednik Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) Joc Pečečnik. Tak zakon je po njegovih besedah dolgoročno koristen za vse deležnike, a so ga morali v gospodarstvu čakati 20 let.

Kot je v odprtem pismu, ki so ga danes posredovali iz SBC, poudaril Pečečnik, bo njihov klub vedno politično nevtralen in predvsem neodvisen. Pripravljeni pa so na dialog z vsakim, ki jim bo pomagal urejati mirno in stabilno podjetniško okolje.

Preberi še Pečečnik obrnil ploščo: največji kritik navdušen nad potezo vlade

Odzivi opozicije

V NSi po besedah Franca Medica predlog zakona podpirajo, saj prinaša bistveno ugodnejšo ureditev udeležbe delavcev pri dobičku v primerjavi z obstoječim stanjem. Podpira ga tudi Gospodarska zbornica Slovenije, je dejal in menil, da bo imelo povečanje števila podjetij in zaposlenih, vključenih v tovrstne sheme, pozitivne učinke tudi za javne finance.

"Ko so delavci nagrajeni za svoj trud in prispevek k uspehu podjetja, se počutijo bolj motivirane in si bolj prizadevajo za doseganje ciljev in večjo pripadnost podjetju," je dejal tudi Andrej Kosi (SDS). V njegovi poslanski skupini sicer dvomijo, da bodo cilji zakona doseženi, vseeno pa ga bodo zaradi zavedanja pozitivnega učinka udeležbe delavcev pri dobičku podprli.

Po besedah Tineta Novaka (NP) predlog zakona načeloma sledi viziji države, kjer se trud izplača in kjer so delavci spoštovani partnerji v podjetniški zgodbi. "Če želimo v Sloveniji preprečiti beg možganov in zadržati najboljše talente, jim moramo ponuditi več kot le plačo, ponuditi jim moramo lastništvo," je dejal. Poudaril je, da spodbujanje zaposlenih, da postanejo delničarji, ni le boniteta, pač pa nacionalni interes.

Predlog predvidela povečanje deleža dobička, ki ga lahko lastniki podjetij delijo z zaposlenimi, z 20 na 33 odstotkov poslovnega leta.
FOTO: Shutterstock

Se bo rast plač prelila v izplačilo dobička?

Stoodstotno davčno olajšavo za podjetja in 25-odstotno obdavčitev prejemkov zaposlenih za deleže in delnice oz. 30-odstotno za izplačila v denarju bodo lahko uveljavljali le v podjetjih, kjer bodo skrbeli za ustrezno rast plač.

Glede tega člena so poslanci podprli dopolnilo Svobode in SD, po katerem bo moralo podjetje, ki bo želelo uveljavljati davčne ugodnosti po tem zakonu, izplačevati plače, ki so višje od povprečne plače v zasebnem sektorju. Poleg tega bo moralo zagotavljati redno rast plač, in sicer v višini vsaj 70 odstotkov rasti povprečne plače v svoji panogi. Če bo izplačevalo plače v višini nad 120 odstotkov povprečne plače v zasebnem sektorju, bo zadoščala rast plač v višini inflacije.

S tem naj bi se preprečilo, da bi podjetja, ki bi zniževala plače ali kjer bi plače stagnirale, izplačevala udeležbo pri dobičku in hkrati uveljavljala davčne ugodnosti. "Naš predlog zagotavlja, da bodo plače v teh podjetjih še vedno rasle, hkrati pa bodo lastniki zaposlenim lahko izplačevali del dobička in jih tako še dodatno nagradili," je dejal Jurij Lep (Svoboda). Ker želijo, da sistem zaživi v praksi, bi v prehodnem obdobju dveh let zadostovalo 50 odstotkov zahtevane stopnje rasti plač.

Milan Jakopovič (Levica) se je strinjal, da sta za uspešno poslovanje in rast produktivnosti pomembna tudi zadovoljstvo in motivacija zaposlenih, na kar zagotovo pozitivno vpliva udeležba pri dobičku. Soglašal je z ugodnejšo davčno obravnavo za tovrstna izplačila, a hkrati izrazil pomisleke glede preveč radodarnih spodbud in rahljanja pogojev za izplačilo dobička zaposlenim. Povedal je, da so te pogoje razrahljali že na seji matičnega odbora DZ za gospodarstvo, dodatnih davčno ugodnejših obravnav pa v Levici ne bodo podprli.

Novi zakon bo nadomestil veljavnega iz leta 2008, ki se po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevža Frangeža kljub plemenitemu namenu ni izkazal kot najbolj privlačna oblika vključevanja zaposlenih v sheme deljenja dobička. V sheme delitve dobička je trenutno vključenih le 0,07 odstotka vseh zaposlenih, je povedal dopoldne.

plače davčne olajšave dobiček zaposleni novela zakona
KOMENTARJI40

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ud lete.
02. 02. 2026 13.46
Obvod za izplačevanje neobdavčenega denarja. Še ena kraja zavita v celofan skrbi za delavce. Kdor pozna poslovanje gospodarskih družb ve da je tako. Strup zavit v papirček od bombona.
Odgovori
+1
1 0
Groucho Marx
29. 01. 2026 17.30
Življenjski moto lewacov je deliti nekaj, česar ni še nikjer.
Odgovori
+4
4 0
zmerni pesimist
29. 01. 2026 13.56
In ko bojo selili proizvodnjo drugam tudi za JU ne bo
Odgovori
+3
3 0
Smuuki
29. 01. 2026 11.22
Ni nihče pogruntal bistva tega zakona? Davek na dobiček je bil do sedaj 25%. Golob ima star solar, nič zaposlenih, nič stroškov in seveda dobiček. Zdaj si bo brez plačila davka na dobiček lahko 30% tega dobička izplačal. Vse skupaj je zavito v celofan skrbi za delavce. Nategunstvo ki ga levi pol ne uspe prepoznati.
Odgovori
+5
5 0
Nebodijetreba
29. 01. 2026 10.57
O vseh drugih se govori in piše, samo o upokojencih ne ... Pravkar sem prebrala, da bo letošnji predvideni dvig pokojnine (po novem zakonu) 4,5 %. Delovno aktivni so prejeli cca. 650 € božičnice, upokojenci 150. Plače so se dvignile cca 16 %, prav tako socialni transferji, zdaj še minimalna plača (vse vpliva na rast cen!). Vsi vemo, kako rastejo cene osnovnih življenjskih potrebščin, le-te bodo seveda najbolj prizadele upokojence. Kaj upokojencem nudi država? Zdravstvene storitve se jim manjšajo, čakalne dobe podaljšujejo, od penzije jim odtegujejo obvezni (nekdaj prostovoljni) zdravstveni prispevek, prispevek za dolgotrajno oskrbo, do katere jih večina ne more priti ... Država jim jasno kaže, da so odveč! No, nekaj jm je pa le ponudila - pomoč pri prostovolj em končanju življenja ...
Odgovori
+4
4 0
Diego14
28. 01. 2026 20.32
Naš se bo prej v koleno ustrelil...
Odgovori
+5
5 0
Stajerc200
28. 01. 2026 20.05
Samo en socialistični zdrahar med 20 delavci je dovolj, da spunta tudi dobre delavce proti delodajalcu. Pozabite na boljšo zavzetost za firmo zaradi tega...ob najmanjši krizi naščuvani delavci potem odrejo delodajalca
Odgovori
+3
3 0
Stajerc200
28. 01. 2026 20.05
Ne le s tem dejanjem, a vzpostavitev komunizma se trudijo na vseh ravneh. Delavci so s takšno potezo zadovoljni in hvaležni mogoče leto dni, potem jim je to normalno in samoumevno ter hočejo več.
Odgovori
+3
3 0
Grdoba
28. 01. 2026 19.43
A minuse lahko tudi razdelimo?
Odgovori
+2
2 0
BMReloaded
28. 01. 2026 19.37
Ja, ampak potem vsem poslancem prepovedat solastnistva podjetij, fodatne zaposlitve itd...naj se pajaci fokusirajo na svoje delo
Odgovori
+3
3 0
Stajerc200
28. 01. 2026 19.36
To se ne obnese!!! To je pred leti že storil znani desničar. Akrapovič. Zdaj priznava, da je to bila ena največjih napak v zivljenju. Vsi delavci so bili veseli, da so postali solastniki in si ob dviganju vrednosti delnice preračunavali, koliko so spet bolj "bogati". Potem je prišla kriza, vrednost delnic je padala, delavci pa so ga pred pisarno čakali, da jim pojasni, kaj počne z njihovim imetjem in ga napadali ter zmerjali in pozivali na odgovornost.
Odgovori
+4
4 0
Mihael12
28. 01. 2026 18.46
Ni kaj vračajo nas v komunizem
Odgovori
+5
5 0
Stajerc200
28. 01. 2026 19.38
Ja res. Ne le s tem, ampak se za vzpostavitev komunizma trudijo na vseh ravneh
Odgovori
+1
1 0
Prowler
28. 01. 2026 18.34
Odprite svoje firme, uredite vse birokratske ovire, imejte idejo, prodajte jo, uredite delovma mesta, zaposlujte, dobro plačujte svoje zaposlene, plačujte davke, delajte po cele dneve in če vam bo kaj ostalo na koncu leta razdelite. Poj se pa kur$ite po siolu in 24 ur tko k Joc, mesečnik, pernati in ostali maljevci in boste ta glavni med levaki.
Odgovori
+7
7 0
Vera in Bog
28. 01. 2026 18.32
Ko bosta Golob in Jankovič nakazala delavcu potem bo za verjet
Odgovori
+6
7 1
Mclaren
28. 01. 2026 18.33
In gargamel!
Odgovori
-2
1 3
300 let do specialista
28. 01. 2026 17.50
Ko bomo na nivoju Avstrije, kjer ljudje dejansko živijo od plače, se lahko tolčete po prsih, do takrat pa te vaše predlagane finese zadržote zase, dvig 40€, podražitev 140€! BMK za vaše mahinacije.
Odgovori
+7
8 1
zmerni pesimist
28. 01. 2026 17.43
Pa vendar bo
Odgovori
-1
0 1
peresni
28. 01. 2026 17.37
Četrta janšistična vlada bo za Slovence usodnejša pogubnejša od 3 Reicha. In kaže, da bodo neumni Slovenci to izvolili.
Odgovori
-2
3 5
Litlmen
28. 01. 2026 18.50
Ne nabijaj ene teisto pod vsako objavo.
Odgovori
+4
4 0
Grdoba
28. 01. 2026 19.45
3 rajh za Slovence ni bil poguben. Za nas je bila socialistična Jugoslavija pogubna.
Odgovori
+3
3 0
devlon
28. 01. 2026 17.23
ok...kdaj bom torej na racunu videl vec stotakov kot do sedaj?
Odgovori
+2
2 0
Mir na svetu
28. 01. 2026 16.52
Pa kdo bo dal ,že za to božičnico je bil cel halo.
Odgovori
+2
3 1
Smuuki
28. 01. 2026 16.50
Kaj je zdaj sploh direktor, nadzorni svet, lastnik po mnenju levaštva? Samo enak med enakimi? Kdo sploh za kaj odgovarja? Za dobiček zaslužni zaposleni za izgubo kriv lastnik, direktor? Kaj delajo še v politiki? Zakaj ne gredo v podjetništvo in pokažejo kako se to dela v praksi? Luka Mesec naj po volitvah odpre lastno podjetje in naj pokaže kako se to izvaja v praksi. Res bi ga z veseljem spremljal kako bo uspešen. Dokler nimaš lastnih izkušenj ne smeš niti kandidirati v parlament. Nekaj kfiterijev pa kljub vsemu mora biti za ljudi ki bodo zakonodajalci
Odgovori
+6
7 1
Kratki
28. 01. 2026 17.23
Mesečnik gre po volitbah DELAT njee
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
