Velenje in Šoštanj o energetiki: skeptični, da bo zagotovljen pravični prehod

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in župan Občine Šoštanj Boris Goličnik sta bila o interventnem zakonu, ki bi omogočil izločitev Premogovnika Velenje in Teša iz skupine Holding Slovenske elektrarne (HSE), kar bi preprečilo njun stečaj, seznanjena prejšnji teden na sestanku pri ministru za okolje, podnebje in energijo Bojanu Kumru.

V Šaleški dolini od vlade zahtevajo zagotovila o spoštovanju strategije za izstop iz premoga ter o sprejetju zakonov o prestrukturiranju regije in o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje. Priložnost za to bo že današnja skupna seja velenjskega in šoštanjskega občinskega sveta, na katero so vabljeni tudi predstavniki države.