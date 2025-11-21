Svetli način
Gospodarstvo

Velik padec kripta, razprodaja tehnoloških delnic

Ljubljana , 21. 11. 2025 07.41 | Posodobljeno pred 1 uro

Kriptovalute in delniški trgi beležijo ostre padce. Bitcoin in eter sta padla na večmesečne najnižje vrednosti, prav tako so zakrvaveli ameriški indeksi. Kot ocenjujejo analitiki, je to posledica naraščajoče zaskrbljenosti vlagateljev zaradi po mnenju številnih napihujočega se balona umetne inteligence in posledično precenjenih vrednotenj tehnoloških delnic, prav tako pada prepričanje v to, da bo Fed v decembru znova nižal obrestne mere. Vlagatelji pa so se zato podali v beg iz tveganih naložb.

Bitcoin je v času trgovanja na azijskih trgih padel za 2,1 %, pod 86.000 dolarjev  (74.000 evrov) in dosegel sedemmesečno najnižjo vrednost 85.350,75 dolarjev. Tudi eter je zdrsnil za več kot 2 % na najnižjo vrednost v štirih mesecih pri 2.777,39 dolarjev (2406 evrov). Obe kriptovaluti tako tedensko beležita izgubo v višini približno osem odstotkov, poroča Reuters. To je strm padec vrednosti bitcoina po njegovi rekordni rasti, ki se je oktobra povzpela nad 120.000 dolarjev (103.000 evrov).

Ker vlagatelji kriptovalute pogosto uporabljajo kot kazalnik nagnjenosti k tveganju, strm padec kaže na občutno spremembo na trgu v zadnjih dneh. Volatilnost na trgih je tako narasla, pregrete delnice podjetij, ki stavijo na umetno inteligenco, pa so začele izgubljati. Po podatkih tržnega sledilnika CoinGecko je bilo v zadnjih šestih tednih s skupne tržne vrednosti vseh kriptovalut izbrisanih približno 1,2 bilijona dolarjev (1,04 bilijona evrov).

Včeraj pa so v rdečem zaključile tudi Newyorške borze, saj je optimizem glede rezultatov ameriškega izdelovalca čipov Nvidia trajal le nekaj ur zaradi prevelike bojazni pred precenjenostjo sektorja umetne inteligence, je poročala STA.

Indeks Dow Jones je trgovanje sklenil pri 45.752,26 točke, kar je 0,84 odstotka manj kot v sredo. Indeks 500 največjih ameriških podjetij S&P 500 se je oblikoval pri vrednosti 6538,76 točke, kar je 1,56 odstotka manj kot ob začetku. Tehnološki indeks Nasdaq je medtem izgubil 2,15 odstotka in trgovanje sklenil pri 22.078,05 točke.

Ob začetku petkovega trgovanja v Evropi, pa borze po ponovni četrtkovi razprodaji tehnoloških delnic na Wall Streetu znova strmoglavljajo, in čeprav je bilo nekaj znakov, da bodo kupci pokupili padce, so vlagatelji še vedno nezaupljivi, poroča Reutres. 

Nafta se je v četrtek do konca newyorškega borznega trgovanja pocenila. Za 159-litrski sod zahodnoteksaške nafte, ki bo dobavljena decembra, je bilo treba odšteti 59,14 dolarja, kar je 0,30 dolarja manj kot v sredo, sod severnomorske nafte brent za dobavo januarja pa se je podražil za 41 centov na 63,10 dolarja.

Znižala se je tudi cena zlata, ki se je v včerajšnjem trgovanju na borzi v New Yorku pocenilo za 3,90 dolarja na 4078,90 dolarja za 31,1-gramsko unčo. 

