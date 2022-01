Kmete razburjajo popusti na goveje meso Izbrane kakovosti, inšpektorji na terenu

Ob razburjenju med kmeti je danes dogajanje komentiral tudi minister Podgoršek. Kot je povedal novinarjem, je direktorju uprave za varno hrano v ponedeljek naročil, naj inšpektorji preverijo vse masne tokove, ki so povezani z izdelki v teh akcijah. Inšpektorji so na terenu od torka, a ker akcija poteka, je po Podgorškovih besedah še prezgodaj za ugotovitve.

Sicer je skoraj prepričan, da bo uprava ugotovila, da so masni tokovi ustrezni in da ne gre za zavajanje. Uprava po njegovih besedah v nadzorih živilskopredelovalnega in trgovskega sektorja vedno preverja tudi masne tokove, razmere pa se v zadnjih letih izboljšujejo. Lani je bilo tako le še okoli 10 odstotkov ugotovljenih nepravilnosti, predvsem pri označevanju, je pojasnil minister.

Če bodo ugotovili, da so masni tokovi ustrezni, potem bo sklep, da so to akcijo omogočila slovenska živilskopredelovalna podjetja in slovenske kmetije oziroma da je šlo za dogovor posameznih deležnikov v verigi preskrbe s hrano.

Trgovci se lahko o cenah prosto odločajo

Cenovnih tokov sicer na upravi za varno hrano ne spremljajo, niti nimajo podlage za to. Tako je to, ali je šlo za dogovor v verigi, vprašanje za posamezne člene v verigi, za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano ali tudi za Agencijo za varstvo konkurence, če je šlo za omejevanje konkurence.

Na vprašanje, ali je šlo za soliranje trgovcev, je Podgoršek odgovoril, da se lahko trgovci glede blaga, če ustrezno plačajo deležnike nižje v verigi, prosto odločajo o cenah. A za ohranjanje stabilnosti in zaupanje v verigi morajo po njegovem prepričanju vsi deležniki vložiti trud, da se vzpostavijo ustrezna cenovna razmerja.

Po do zdaj znanih podatkih so bili koraki v tem primeru zakoniti, vprašanje pa je, ali je bilo ravnanje primerno glede na shemo Izbrana kakovost Slovenija. Kot pravi Podgoršek, gre za podcenjevanje sheme, ki poteka od leta 2016 in za katero država namenja kar nekaj milijonov evrov, da bi omogočila boljše odnose v verigi in povečala ozaveščenost potrošnikov o pomenu kakovostne hrane, ki je pridelana in predelana v Sloveniji.

"Potrošnikom namreč dajemo vtis, da se lahko hrana pridela oziroma proizvede po tako nizkih cenah," ugotavlja minister, ki takšen razvoj dogodkov obžaluje. Na ministrstvu bodo na te vidike zdaj posebej pozorni.