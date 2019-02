Vendarle brez dogovora: poštni delavci jutri začnejo stavko

Iz sindikatov poštnih delavcev, Sindikata delavcev prometa in zvez pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije ter Sindikata poštnih delavcev so sporočili, da so jih "dolgoletno slabšanje razmer na Pošti Slovenije ter neposluh delodajalca in lastnika k ureditvi delovnih pogojev in razbremenitvi delavcev iz naslova zdravja in varstva pri delu" pripeljali do skupne odločitve o napovedi stavke, ki naj bi se začela jutri.

Neuradno smo izvedeli, da gre zgolj za eno od oblik pritiska na vodstvo pošte, da pošlje čistopis dogovora, ki so ga sindikatom obljubili že konec tedna.

Ob 13. uri bodo sindikati na novinarski konferenci predstavili rezultate pogajanj in zaveze delodajalca k izpolnitvi stavkovnih zahtev.