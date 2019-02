Vestagerjeva in Bertoncelj o sprostitvi preostalih omejitev za NLB, glede Abanke brez sprememb

Evropska komisarka za konkurencoMargrethe Vestagerin finančni minister Andrej Bertoncelj sta se danes pogovarjala tudi o trenutnem stanju pri privatizaciji NLB in Abanke. Glede NLB je na mizi pobuda po odpravi preostalih omejitev za banko do dokončanja privatizacije, glede Abanke pa kljub nekaterim stališčem v politiki sprememb za zdaj očitno ni.

Bertoncelj je spomnil, da so na finančnem ministrstvu komisarko nedavno obvestili o izpeljanem postopku prodaje po metodi prve javne ponudbe delnic (IPO), po kateri je Slovenski državni holding (SDH) lani jeseni uspel prodati 65 odstotkov delnic NLB, slabih deset odstotkov, konkretno deset odstotkov minus delnica, pa je ostalo neprodanih in naj bi jih država prek borze v skladu s terminskim načrtom prodala do konca tega leta. Omenja se, da naj bi se to zgodilo enkrat sredi leta.

Bertoncelj je komisarko seznanil, da postopki pri SDH s tem v zvezi potekajo skladno z začrtano časovnico, potekajo pa trenutno na strokovni ravni pogovori med ministrstvom in komisijo glede zamisli o odpravi preostalih omejitev na področju opravljanja storitev lizinških poslov in faktoringa ter zapiranja poslovalnic, predvsem pa prodaje hčerinske zavarovalnice NLB Vita, v vmesnem obdobju do prodaje preostalih delnic.

Na mizi je slovenski predlog o zamrznitvi glasovalnih pravic za neprodanih deset odstotkov v zameno za omenjeno odpravo omejitev, cilj države pa je po Bertoncljevih besedah banki zagotoviti nadaljnji razvoj. S finančnega ministrstva so v sporočilu za javnost naknadno sporočili, da ministrstvo predlaga prenehanje veljavnosti tistih omejitev, ki najbolj bremenijo poslovanje NLB, s tem pa negativne finančne posledice povzročajo tudi novim zasebnim lastnikom.

Kot so zapisali na ministrstvu, je Bertoncelj izrazil pričakovanje, da bo komisija pokazala razumevanje, in Vestagerjevo seznanil, da tudi nekateri novi delničarji, kot je Evropska banka za obnovo in razvoj, "pričakujejo, da bodo zaveze za NLB spremenjene tako, da ne bodo povzročale škode novim lastnikom banke".

Bertoncelj priznava, da so pogovori kompleksni in da bodo trajali nekaj časa, tako da še ni mogoče reči, do česa bo prišlo prej, do dogovora s komisijo ali zaključka privatizacije.