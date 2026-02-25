Naslovnica
Gospodarstvo

Vipap Videm Krško v stečaj

Krško, 25. 02. 2026 15.44

Avtor:
K.H. STA
Vipap Videm Krško

Okrožno sodišče v Krškem je začelo stečajni postopek nad papirnico Vipap Videm Krško in za stečajno upraviteljico imenovalo Saro Pušenjak Petek. Upniki lahko terjatve prijavijo do vključno 25. maja, je razvidno iz objave na Ajpesu.

Zaposleni, ki so od sredine lanskega decembra na čakanju, po informacijah STA o dogajanju niso obveščeni. Čakanje na delo naj bi se jim izteklo konec februarja.

Obstoj družbe je bil negotov od sredine lanskega decembra, ko je vodstvo zaradi finančnih težav ustavilo proizvodnjo in večino delavcev poslalo na čakanje.

Pred tem se je družba v večjih težavah nazadnje znašla oktobra 2021, nato pa je v okviru prisilne poravnave s pretvorbo terjatev v kapital namesto prejšnjih lastnikov iz Češke največji lastnik prek povezanih družb postal slovenski poslovnež Aleksander Jereb.

Konec leta 2024 je imelo tako največji (nekaj več kot 25-odstotni) lastniški delež v Vipapu krško komunalno in gradbeno podjetje Kostak, sledili so Astra Invest z nekaj več kot 23-odstotnim deležem, Kompas shop z nekaj več kot 16-odstotnim in Induplati s skoraj 15-odstotnim lastniškim deležem.

Vodstvo papirnice je ob lanski napovedi zaustavitve proizvodnje izrazilo prepričanje, da bi morala krška občina odkupiti biološki del Vipapove čistilne naprave, s čimer bi družba dobila sveži kapital. Občina trdi, da te obveznosti nima.

Leta 2024 je družba Vipap Videm Krško ustvarila 53,3 milijona evrov celotnih prihodkov, kar je 10,5 odstotka manj kot leto prej. Čista izguba se je z 1,7 milijona evrov poglobila na 6,6 milijona evrov.

Ob koncu leta 2024 je bilo v družbi 161 zaposlenih oziroma 44 manj kot leto prej.

Višje cene goriva

KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Minifa
25. 02. 2026 16.33
To so Gospodarski uspehi MESECA in GOLOBA...Spet bo ŠTRUKELJ vesel...bo več za njih ostalo..
Odgovori
0 0
Uporabnik1921539
25. 02. 2026 16.31
zal je tako,da papirja te vrste,ki ga proizvajajo-casopisnega in celuloze.Ce ni trzisca,nimas komu prodat.Slucajno za tole,pa ni kriv Golob.Vprasajte se,koliko casopisov(ne revij) ste kupili ta teden in bo vse jasno
Odgovori
0 0
Frincko
25. 02. 2026 16.29
Že videno. Boli joli Jereba za delavce in proizvodnjo. on je to kupil z enim samim namenom, da podjetje izčrpa, ga pošlje v stečaj in proda nepremičnine. Isto je naredil z Induplati Jarše, Lip Radomlje, Stol Kamnik. Očitno bi ga moral še enkrat nekdo trdo prijeti.
Odgovori
+2
2 0
ata_jez
25. 02. 2026 16.27
Zanimiva kombinacija neznanja in navijaštva pred volitvami. Vipap je v glavnem delal časopisni papir, ki ga noben več ne rabi. Ta panoga umira zadnjih 15 let. Kako debelo je bilo Delo pred 15 leti? Zdaj je pola in pol :-) Potem so imeli še grafični in ovojni papir. Obojega manj kot pol. Oba neprofitna in neprespektivna. Dodaš CO2 kupone, ceno elektrike in plina ... pa ni šans, da preživijo.
Odgovori
+0
1 1
Feniks77
25. 02. 2026 16.26
pa kako če je narcisoidni robi golob rekel da je naše gospodarstvo najboljše v evropi bdp smo povečali za 18 miljard firme pa bežijo ali pa se zapirajo. vsi ki ste goloba volili upam da boste odgovarjali
Odgovori
+2
2 0
janezy232
25. 02. 2026 16.24
naj krka kupi to parcelo, itak jim drugače ne pustijo gradit
Odgovori
+1
1 0
suleol
25. 02. 2026 16.23
zih golob kriv spet ane rdeci
Odgovori
-5
0 5
Stojadina-sportiva
25. 02. 2026 16.24
Ja kdo pa fura vlado? Macron?
Odgovori
+3
3 0
SLOVENSKI CHATGPT
25. 02. 2026 16.28
Pspirjica ima tezave ze id prve vlade Ivana dslje… 😆
Odgovori
-1
0 1
Pajki
25. 02. 2026 16.23
Hm… bi bilo zanimivo pogledat, kaj se je dogajalo z nepremicninami in ostalimi sredstvi podjetja. Stecajna masa je ziher ‘minimalna’
Odgovori
0 0
wsharky
25. 02. 2026 16.22
zaposleni se nimajo česa bat, sedaj pred volitvami se bo tovariš Han gospodarski minister zagotovo angažiral in našel rešitev
Odgovori
+2
2 0
SLOVENSKI CHATGPT
25. 02. 2026 16.28
On dela za Radece…
Odgovori
-1
0 1
2mt8
25. 02. 2026 16.22
Podjetje v stečaj, 161 zaposlenih bo šlo na zavod. Zdaj bo Golob zaposlil 161 ljudi prave politične usmeritve v javno upravo in trdil, da se brezposelnost ne zmanjšuje.
Odgovori
+4
4 0
Cmrlj3
25. 02. 2026 16.27
Itak. Ker v javni upravi zaposlujejo ljudi brez izobrazbe, ne?
Odgovori
-1
0 1
inside1
25. 02. 2026 16.21
Stecajne mase ni, vse takticno bojda polastninili...ve se kdo.
Odgovori
+1
1 0
Stojadina-sportiva
25. 02. 2026 16.20
Ja pa kako, če je golobe rekel na soočanju, da najbolj cveti ravno gospodarstvo. Da prihajajo tuji investitorji...imenoval ji pa žal ni... ker jih ni 😅
Odgovori
+6
6 0
anko46
25. 02. 2026 16.24
Spet eden ki ne prebere članka oz ga ne razume. Težave so se začele v času Janševe vlade. Takrat Goloba še ni bilo. Predno kaj napište malo zadihajte. Ovčke uboge
Odgovori
-2
0 2
Stojadina-sportiva
25. 02. 2026 16.29
Res je zaškripalo prvič 2021...ampak potem je samo še 2024...sicer pa une tadruge ovčke povejte koga je golobe pripeljal v Slovenijo v svojem mandatu, ker jih sam zgleda ne zna izpostavit...lahko pa jih oboževalci?
Odgovori
0 0
ata_jez
25. 02. 2026 16.32
Vrh porabe papirja je bil 2008. Od takrat do 2023 je poraba padla za 60-70%. Zakaj ne berete več časopisa? Ker se ne da komentirat pod članki?
Odgovori
0 0
Artechh
25. 02. 2026 16.19
Golob pleše
Odgovori
+3
4 1
Muca ne grize
25. 02. 2026 16.17
Žal vse propada pod to vlado.
Odgovori
+4
6 2
inside1
25. 02. 2026 16.22
Ja in se obcino so hoteli izsiljevat, pa jim ni uspelo.
Odgovori
+1
1 0
SLOVENSKI CHATGPT
25. 02. 2026 16.29
Tvoja veselicka kot prva… 😆😆🤣😂😂
Odgovori
0 0
Slovener
25. 02. 2026 16.17
Bo pršu Luki in bo vse zrihtal !
Odgovori
+3
4 1
Zrcalo
25. 02. 2026 16.16
Še ena v (pre)dolgem nizu žalostnih zgodb o zapiranju tovarn in proizvodnih obratov v Sloveniji. Noben od teh novodobnih kapitalistov, ki so s hlastanjem po večanju svojega kupa denarja, povzročili to stanje in tisti, ki so jim to omogočili, se niti ne zaveda, da s tem tudi izginja znanje in poklici, ki je bilo v teh krajih.
Odgovori
+3
4 1
ata_jez
25. 02. 2026 16.30
Kup poklicev je končalo v muzejih in spominih upokojencev. Ni nič narobe s tem.
Odgovori
0 0
ata_jez
25. 02. 2026 16.16
Nič presentljivega. Papirnice po celem svetu so v hudih problemih že leta. So industrijska veja, ki porabi neverjetno dosti energije in vode.
Odgovori
+0
2 2
ap100
25. 02. 2026 16.13
novi uspehi pri zviševanju produktivnosti kajne, tu je bila precej nizka
Odgovori
+8
8 0
Renee Nicole Good v spomin
25. 02. 2026 16.13
spet ta desničar jereb...ta je zaustavil ikeo za najmanj tri leta z izsiljevanjem za nekaj km2 ceste ...in zahteval miljone...
Odgovori
-6
3 9
Muca ne grize
25. 02. 2026 16.17
Pozdravljeni že dolgo te ni bilo.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
