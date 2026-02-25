Vipap Videm Krško v stečaj

Zaposleni, ki so od sredine lanskega decembra na čakanju, po informacijah STA o dogajanju niso obveščeni. Čakanje na delo naj bi se jim izteklo konec februarja.
Obstoj družbe je bil negotov od sredine lanskega decembra, ko je vodstvo zaradi finančnih težav ustavilo proizvodnjo in večino delavcev poslalo na čakanje.
Pred tem se je družba v večjih težavah nazadnje znašla oktobra 2021, nato pa je v okviru prisilne poravnave s pretvorbo terjatev v kapital namesto prejšnjih lastnikov iz Češke največji lastnik prek povezanih družb postal slovenski poslovnež Aleksander Jereb.
Konec leta 2024 je imelo tako največji (nekaj več kot 25-odstotni) lastniški delež v Vipapu krško komunalno in gradbeno podjetje Kostak, sledili so Astra Invest z nekaj več kot 23-odstotnim deležem, Kompas shop z nekaj več kot 16-odstotnim in Induplati s skoraj 15-odstotnim lastniškim deležem.
Vodstvo papirnice je ob lanski napovedi zaustavitve proizvodnje izrazilo prepričanje, da bi morala krška občina odkupiti biološki del Vipapove čistilne naprave, s čimer bi družba dobila sveži kapital. Občina trdi, da te obveznosti nima.
Leta 2024 je družba Vipap Videm Krško ustvarila 53,3 milijona evrov celotnih prihodkov, kar je 10,5 odstotka manj kot leto prej. Čista izguba se je z 1,7 milijona evrov poglobila na 6,6 milijona evrov.
Ob koncu leta 2024 je bilo v družbi 161 zaposlenih oziroma 44 manj kot leto prej.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.