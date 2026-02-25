Vipap Videm Krško v stečaj

Zaposleni, ki so od sredine lanskega decembra na čakanju, po informacijah STA o dogajanju niso obveščeni. Čakanje na delo naj bi se jim izteklo konec februarja.

Obstoj družbe je bil negotov od sredine lanskega decembra, ko je vodstvo zaradi finančnih težav ustavilo proizvodnjo in večino delavcev poslalo na čakanje.

Pred tem se je družba v večjih težavah nazadnje znašla oktobra 2021, nato pa je v okviru prisilne poravnave s pretvorbo terjatev v kapital namesto prejšnjih lastnikov iz Češke največji lastnik prek povezanih družb postal slovenski poslovnež Aleksander Jereb.