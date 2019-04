Visa in Mastercard bosta morala znižati provizije

Trgovci na drobno tako niso mogli uživati ugodnosti nižjih provizij drugje, prav tako je bila lahko ovirana čezmejna konkurenca med bankami, kar je pomenilo kršitev evropskih protimonopolnih pravil ter škodo tako za potrošnike kot trgovce.

Mastercard in Visa sta zaradi provizij pod lupo Evropske komisije že več let. Potrošniki in trgovci na drobno so se namreč pritoževali, da jim Mastercard in Visa pobirata preveč. Visa je leta 2013 provizije znižala za do 60 odstotkov in pristala na reformo svojih pravil, da bi pospešila čezmejno konkurenco.